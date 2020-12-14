Газманов назвал сумму, которую тратит на персонал 

Певец Олег Газманов в студии программы «Звезды сошлись» на канале НТВ заявил, что в период пандемии не избавляется, как некоторые звезды от своего персонала и музыкантов. Он готов сам затянуть пояс, но людей в беде не бросить. Олег Газманов.

«Я никого не уволил. За свою творческую жизнь заработал приличную сумму. Переживу период никого не сокращая. Скажу так: я могу вести спартанский образ жизни. Могу джинсы до дыр занашивать и не менять их. Жена сейчас пуховик хочет мне купить, а мне старый нравится. Отговариваю ее. В месяц на работников и персонал трачу 350 тысяч рублей. Водителю надо платить. Пять музыкантов у меня, звукорежиссер».

Как добавил звездный исполнитель, он никогда не увольнял домработников. По словам Олега Газманова, с людьми нужно уметь расставаться цивилизованным способом, если что-то пошло не так. больше по теме

Напомним, что Олегу Газманову в этом году исполнилось уже 69 лет. Певец находится в прекрасной физической форме. Смотрите также: