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Газманов назвал сумму, которую тратит на персонал 

Teleprogramma.pro и ещё 2 3 часа назад
Газманов назвал сумму, которую тратит на персонал
Фото: Teleprogramma.pro
Певец Олег Газманов в студии программы «Звезды сошлись» на канале НТВ заявил, что в период пандемии не избавляется, как некоторые звезды от своего персонала и музыкантов. Он готов сам затянуть пояс, но людей в беде не бросить. Олег Газманов.

«Я никого не уволил. За свою творческую жизнь заработал приличную сумму. Переживу период никого не сокращая. Скажу так: я могу вести спартанский образ жизни. Могу джинсы до дыр занашивать и не менять их. Жена сейчас пуховик хочет мне купить, а мне старый нравится. Отговариваю ее. В месяц на работников и персонал трачу 350 тысяч рублей. Водителю надо платить. Пять музыкантов у меня, звукорежиссер».

Как добавил звездный исполнитель, он никогда не увольнял домработников. По словам Олега Газманова, с людьми нужно уметь расставаться цивилизованным способом, если что-то пошло не так. больше по теме
Напомним, что Олегу Газманову в этом году исполнилось уже 69 лет. Певец находится в прекрасной физической форме. Смотрите также:
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Звёзды , Олег Газманов , НТВ
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