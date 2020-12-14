Домработница рассказала о привычках Киркорова 

Бывшая помощница Филиппа Киркорова , «самая знаменитая домработница страны» Людмила Дороднова рассказала, что певец решил уволил часть персонала, включая её. Женщина поделилась воспоминаниями о проведённых в доме короля поп-музыки годах.

«Тётя Люся» вспомнила, что Киркоров ценил её именно за то, что она не «лебезила» перед ним, а говорила всё прямо в глаза. Говоря о вкусах звезды, женщина признала, что они ничем не отличаются от предпочтений «обычных» людей.

Он как раз очень нормальный человек. На завтрак он любит омлетик, но такой, как подают в гостиницах, высокий. У меня такой ни разу не получался, он говорит: «Это какой-то блин». Яичко всмятку любит, сыр с чесноком, капустку остренькую, морковь «по-корейски», колбаску… — перечислила домработница в эфире программы «Звёзды сошлись» на НТВ.

Дороднова призналась, что в последнее время у неё начало скакать давление и краснеть лицо, и, может быть, поэтому Киркоров отправил 80-летнюю помощницу домой, в её квартиру в районе Марьино.