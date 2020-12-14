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Басков подал заявку на получение МРОТ 

Анна Арсеньева 30 минут назад
Басков подал заявку на получение МРОТ
Фото: globallookpress.com
Певец Николай Басков запросил помощь у государства в виде МРОТ. Свой поступок он объяснил в эфире передачи "Ты не поверишь" на НТВ.
Как рассказал артист, помощь нужна не конкретно ему, а его коллективу. У Баскова работают 38 человек, и он уже давно вскрыл "кубышку" со сбережениями.

«Я просил не для себя, а просил для коллектива, который я во время пандемии не распустил и всем выплачивал зарплату. Это, на самом деле, крупные суммы денег, потому что у меня работают 38 человек», — рассказал певец.

Ранее "Рамблер" сообщал, что Шнуров сообщил о беременности жены.
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Звёзды , Николай Басков , НТВ
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