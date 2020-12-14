Басков подал заявку на получение МРОТ 

Певец Николай Басков запросил помощь у государства в виде МРОТ. Свой поступок он объяснил в эфире передачи "Ты не поверишь" на НТВ.
Как рассказал артист, помощь нужна не конкретно ему, а его коллективу. У Баскова работают 38 человек, и он уже давно вскрыл "кубышку" со сбережениями.
«Я просил не для себя, а просил для коллектива, который я во время пандемии не распустил и всем выплачивал зарплату. Это, на самом деле, крупные суммы денег, потому что у меня работают 38 человек», — рассказал певец.
Ранее "Рамблер" сообщал, что Шнуров сообщил о беременности жены.