Пригожин обвинил Шнурова в поддержке «певичек без голоса»

«Подлизывает певичкам без голоса, которые не поют, а скрипят. Да еще и безвылазно сидят на наркотиках и алкоголе. Это же треш», — высказался шоумен, не пояснив, о каких именно артистках идет речь.

Он возмутился, что лидер группы «Ленинград» постоянно критикует его супругу, певицу Валерию . «Человек хотя бы нашел в себе мужество и написал, что у него антагонизм по отношению к Пригожину, ну не нравлюсь я, не симпатичен. Но Валерия — признанная народная артистка», — напомнил продюсер.

Пригожин отметил, что Шнуров выбирает разных знаменитостей в качестве мишеней, а самого шоумена называет «сытой моськой». «Ты сделал трендом времени задеть своего ближнего. Причем абсолютно все равно, к чему цепляться», — заявил продюсер.