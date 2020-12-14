Газманов рассказал, сколько тратит на персонал 

Певец Олег Газманов рассказал, в какую сумму ему обходятся его сотрудники. Об этом артист сообщил в эфире программы "Звезды сошлись" на НТВ.

По словам певца, он не бросил свой персонал и музыкантов во время пандемии коронавируса и никого не уволил.

"За свою творческую жизнь заработал приличную сумму. Переживу период, никого не сокращая. Скажу так: я могу вести спартанский образ жизни. Могу джинсы до дыр занашивать и не менять их. Жена сейчас пуховик хочет мне купить, а мне старый нравится. Отговариваю ее. В месяц на работников и персонал трачу 350 тысяч рублей".

У Газманова есть водитель, пять музыкантов и звукорежиссер. Кроме того, певец рассказал, что никогда не увольнял домработников.