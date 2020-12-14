Ещё
Далее:
Читайте также:
Фильмы, которые нужно смотреть в постели
Фильмы, которые нужно смотреть в постели В Okko онлайн ⟶

Газманов рассказал, сколько тратит на персонал 

Анна Арсеньева 3 часа назад
Газманов рассказал, сколько тратит на персонал
Фото: globallookpress.com
Певец Олег Газманов рассказал, в какую сумму ему обходятся его сотрудники. Об этом артист сообщил в эфире программы "Звезды сошлись" на НТВ.
По словам певца, он не бросил свой персонал и музыкантов во время пандемии коронавируса и никого не уволил.

"За свою творческую жизнь заработал приличную сумму. Переживу период, никого не сокращая. Скажу так: я могу вести спартанский образ жизни. Могу джинсы до дыр занашивать и не менять их. Жена сейчас пуховик хочет мне купить, а мне старый нравится. Отговариваю ее. В месяц на работников и персонал трачу 350 тысяч рублей".

У Газманова есть водитель, пять музыкантов и звукорежиссер. Кроме того, певец рассказал, что никогда не увольнял домработников.
Ранее "Рамблер" сообщал, что Басков подал заявку на получение МРОТ.
Видео дня. Самые скандальные романы "Ледникового периода"
Звёзды , Олег Газманов , НТВ
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Солистки группы «ВИА Гра» назвали «фишку» Меладзе
00:40
Солистки группы «ВИА Гра» назвали «фишку» Меладзе
Звёзды
Самые скандальные романы на «Ледниковом периоде»
09:46
Самые скандальные романы на «Ледниковом периоде»
Звёзды
Что стало с супермоделями 90-х
10:20
Что стало с супермоделями 90-х
Звёзды
В передозировке Алибасова «Виагрой» обвинили обезьяну
01:34
В передозировке Алибасова «Виагрой» обвинили обезьяну
Звёзды
Продукты, которые вызывают зависимость
06:09
Продукты, которые вызывают зависимость
Еда
Уборка дома для ленивых: лайфхаки, упрощающие быт
09:14
Уборка дома для ленивых: лайфхаки, упрощающие быт
Своими руками
Звездные красотки, которые станут мамами в 2021 году
02:48
Звездные красотки, которые станут мамами в 2021 году
Звёзды
Знаменитости с очень странными привычками
10:42
Знаменитости с очень странными привычками
Звёзды
Станет ли Зверев бурятским депутатом
02:10
Станет ли Зверев бурятским депутатом
Звёзды
Три способа похудеть за месяц до Нового года
06:03
Три способа похудеть за месяц до Нового года
Здоровье
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение