Ещё
Далее:
Читайте также:
Самый скандальный эротический фильм 21 века
Самый скандальный эротический фильм 21 века Смотреть онлайн ⟶

Адвокат Барановской рассказал, как Аршавин скрывал заработки 

Teleprogramma.pro и ещё 1 2 часа назад
Адвокат телеведущей Юлии Барановской Тимур Матвеев в студии программы «Звезды сошлись» на канале НТВ рассказал, как бывший гражданский муж звезды футболист Андрей Аршавин скрывал свои истинные заработки, чтобы не платить всю сумму по алиментам на их трех общих детей. Тимур Матвеев.

«Мы все взрослые люди. Он рекламировал определенный продукт. Эти данные и суммы не вошли в налоговую декларацию. Кроме того, когда он выступал за казахстанский «Кайрат», то часть денежных средств, скорее всего, уходила ему в карман в наличной форме. Эти деньги не были потом перечислены детям».

Как отметил адвокат, Андрей Аршавин, кроме финансово, никак не участвует в жизни своих детей от Юлии Барановской.

«На последнее судебное заседание по алиментам Аршавин пришел лично. Но у него закрытая позиция. Он не стал со мной разговаривать. Он должен поддерживать детей. Тут просто дело ранее данных обещаний, которые не соблюдаются», — сказал Матвеев.

Напомним, что Аршавину удалось через суд уменьшить на десять процентов выплаты по алиментам на своих детей от Барановской. Телеведущая уже подала апелляцию. Смотрите также:
Teleprogramma.pro: последние новости
«Это такое неуважение!»: Лобода со скандалом отказалась выступать на «Золотом граммофоне» «Это такое неуважение!»: Лобода со скандалом отказалась выступать на «Золотом граммофоне» «Если позовут петь, то сразу пойду»: Газманов поддержал Басту после концерта в Санкт-Петербурге «Если позовут петь, то сразу пойду»: Газманов поддержал Басту после концерта в Санкт-Петербурге «Можем говорить о Насте, как о живом человеке»: Манучаров рассказал о состоянии Заворотнюк «Можем говорить о Насте, как о живом человеке»: Манучаров рассказал о состоянии Заворотнюк
Женский форум
Звёзды , Видео , Андрей Аршавин , Юлия Барановская , НТВ
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Солистки группы «ВИА Гра» назвали «фишку» Меладзе
00:40
Солистки группы «ВИА Гра» назвали «фишку» Меладзе
Звёзды
Самые скандальные романы на «Ледниковом периоде»
09:46
Самые скандальные романы на «Ледниковом периоде»
Звёзды
Что стало с супермоделями 90-х
10:20
Что стало с супермоделями 90-х
Звёзды
В передозировке Алибасова «Виагрой» обвинили обезьяну
01:34
В передозировке Алибасова «Виагрой» обвинили обезьяну
Звёзды
Продукты, которые вызывают зависимость
06:09
Продукты, которые вызывают зависимость
Еда
Уборка дома для ленивых: лайфхаки, упрощающие быт
09:14
Уборка дома для ленивых: лайфхаки, упрощающие быт
Своими руками
Звездные красотки, которые станут мамами в 2021 году
02:48
Звездные красотки, которые станут мамами в 2021 году
Звёзды
Знаменитости с очень странными привычками
10:42
Знаменитости с очень странными привычками
Звёзды
Станет ли Зверев бурятским депутатом
02:10
Станет ли Зверев бурятским депутатом
Звёзды
Три способа похудеть за месяц до Нового года
06:03
Три способа похудеть за месяц до Нового года
Здоровье
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение