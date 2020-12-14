Адвокат телеведущей Юлии Барановской Тимур Матвеев в студии программы «Звезды сошлись» на канале НТВ рассказал, как бывший гражданский муж звезды футболист Андрей Аршавин скрывал свои истинные заработки, чтобы не платить всю сумму по алиментам на их трех общих детей. Тимур Матвеев.

«Мы все взрослые люди. Он рекламировал определенный продукт. Эти данные и суммы не вошли в налоговую декларацию. Кроме того, когда он выступал за казахстанский «Кайрат», то часть денежных средств, скорее всего, уходила ему в карман в наличной форме. Эти деньги не были потом перечислены детям».

Как отметил адвокат, Андрей Аршавин, кроме финансово, никак не участвует в жизни своих детей от Юлии Барановской.

«На последнее судебное заседание по алиментам Аршавин пришел лично. Но у него закрытая позиция. Он не стал со мной разговаривать. Он должен поддерживать детей. Тут просто дело ранее данных обещаний, которые не соблюдаются», — сказал Матвеев.

Напомним, что Аршавину удалось через суд уменьшить на десять процентов выплаты по алиментам на своих детей от Барановской. Телеведущая уже подала апелляцию. Смотрите также: