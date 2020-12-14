Ещё
Далее:
Читайте также:
Ученые назвали самый страшный фильм в мире
Ученые назвали самый страшный фильм в мире Узнать ⟶

Врач Легкоступовой высказался о причинах ее смерти 

Teleprogramma.pro и ещё 2 3 часа назад
Врач Легкоступовой высказался о причинах ее смерти
Фото: Teleprogramma.pro
Пластический хирург Владимир Плахотин, оперировавший Валентину Легкоступову, рассказал в интервью Teleprogramma.pro, что успел сдружиться с певицей.
По словам Владимира Плахотина, все пластические операции Валентине Легкоступовой оплачивал ее супруг Юрий Фирсов. А она говорила, что делает их ради любимого мужа. Хирург уверен, что Валентина и Юрий любили друг друга, и никакой корысти со стороны мужчины точно не было.
А вот кого Плахотин склонен косвенно обвинить в смерти Валентины Легкоступовой, так это ее дочь Анетту Бриль. Врач считает, что наследница звезды выбрала самую дешевую наркологическую клинику для матери, где ей не смогли оказать квалифицированную помощь.

«Дочка повезла маму в тот наркологический диспансер, где все подешевле, — поделился Владимир Плахотин с Teleprogramma.pro. — Туда бесплатно отвозят человеческий мусор со всей Москвы и Московской области. У нас в Москве много частных хороших больниц. И стоимость обследования в них невелика».

Врач рассказал, что в клинике, куда привезли Валентину Легкоступову, нет даже аппарата МРТ, а без его результатов певице нельзя было назначать лечение. Ведь накануне она получила травму головы. Владимир Плахотин уверен, что было потеряно драгоценное время.

«А если бы первоначально Валентину отвезли бы в нормальную клинику, то она была бы жива»,

— считает врач.
Видео дня. Самые скандальные романы "Ледникового периода"
Teleprogramma.pro: последние новости
«Если позовут петь, то сразу пойду»: Газманов поддержал Басту после концерта в Санкт-Петербурге «Если позовут петь, то сразу пойду»: Газманов поддержал Басту после концерта в Санкт-Петербурге Певица Слава не сможет выступить на «Золотом граммофоне» из-за экстренной операции Певица Слава не сможет выступить на «Золотом граммофоне» из-за экстренной операции «Это такое неуважение!»: Лобода со скандалом отказалась выступать на «Золотом граммофоне» «Это такое неуважение!»: Лобода со скандалом отказалась выступать на «Золотом граммофоне»
Женский форум
Звёзды , Анетта Бриль , Юрий Фирсов , Валентина Легкоступова
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Фейковые секреты фитнес-моделей из Инстаграм
09:32
Фейковые секреты фитнес-моделей из Инстаграм
Красота
Солистки группы «ВИА Гра» назвали «фишку» Меладзе
00:40
Солистки группы «ВИА Гра» назвали «фишку» Меладзе
Звёзды
Самые скандальные романы на «Ледниковом периоде»
09:46
Самые скандальные романы на «Ледниковом периоде»
Звёзды
Что стало с супермоделями 90-х
10:20
Что стало с супермоделями 90-х
Звёзды
В передозировке Алибасова «Виагрой» обвинили обезьяну
01:34
В передозировке Алибасова «Виагрой» обвинили обезьяну
Звёзды
Продукты, которые вызывают зависимость
06:09
Продукты, которые вызывают зависимость
Еда
Уборка дома для ленивых: лайфхаки, упрощающие быт
09:14
Уборка дома для ленивых: лайфхаки, упрощающие быт
Своими руками
Звездные красотки, которые станут мамами в 2021 году
02:48
Звездные красотки, которые станут мамами в 2021 году
Звёзды
Знаменитости с очень странными привычками
10:42
Знаменитости с очень странными привычками
Звёзды
Станет ли Зверев бурятским депутатом
02:10
Станет ли Зверев бурятским депутатом
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение