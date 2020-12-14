Врач Легкоступовой высказался о причинах ее смерти 

«Дочка повезла маму в тот наркологический диспансер, где все подешевле, — поделился Владимир Плахотин с Teleprogramma.pro. — Туда бесплатно отвозят человеческий мусор со всей Москвы и Московской области. У нас в Москве много частных хороших больниц. И стоимость обследования в них невелика».