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Домработница Киркорова назвала причину увольнения после 30 лет работы 

Lenta.ru 2 часа назад
Домработница Киркорова назвала причину увольнения
Фото: НТВ
Бывшая домработница российского поп-исполнителя Филиппа Киркорова Людмила Дороднова рассказала, за что ее уволили после 30 лет работы. Причину женщина назвала в эфире программы «Звезды сошлись», запись опубликована в аккаунте телеканала НТВ на YouTube.
Дороднова осталась без работы около полугода назад. 80-летняя женщина полагает, что певец на нее обиделся. «Просто он что-то обиделся на меня и сказал — поезжай к себе. Вот и все», — сообщила пенсионерка. По словам бывшей домработницы, Киркоров в настоящее время меняет коллектив.

«Уже три года назад были разговоры, чтобы меня в пенсионеры отправить. Потому что у меня возраст — не 21 год. С задачами со всеми я справлялась и сейчас справлюсь. Насколько я слышала, он сейчас ищет новую домработницу, которая будет, видно, поживее, помоложе», — поведала Дороднова.

Женщина теперь проживает в однокомнатной квартире на юго-востоке Москвы. «Я знаю только то, что я Филлипа люблю. Для меня он как ребенок всегда был», — добавила она, отметив, что прямых конфликтов между ней и Киркоровым не было. После увольнения артист оказывал Дородновой финансовую помощь, но сейчас она живет на пенсию — около 20 тысяч рублей в месяц. «Кто знает — может быть, опять сойдемся после Нового года», — заключила пенсионерка.
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