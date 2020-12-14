Еще одна певица обвинила Шайю ЛаБафа в насилии 

«Я тоже эмоционально пострадала от Шайи, патологического лжеца, который обманом вынудил меня участвовать в измене, утверждая, что у него больше никого нет. Я уверена, что он очень болен, и сострадаю и ему, и его жертвам», — написала 44-летняя певица.