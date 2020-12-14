Ещё
Далее:
Читайте также:
Все, что успел снять Ким Ки Дук
Все, что успел снять Ким Ки Дук Cмотреть онлайн ⟶

Еще одна певица обвинила Шайю ЛаБафа в насилии 

Lenta.ru 1 час назад
Еще одна певица обвинила Шайю ЛаБафа в насилии
Фото: Globallookpress.com
Австралийская певица Сиа Ферлер (Sia) заявила в Twitter, что стала жертвой эмоционального насилия со стороны актера Шайи ЛаБафа. Так она поддержала исполнительницу FKA Twigs (настоящее имя — Талия Барнетт), подавшую в суд на артиста.

«Я тоже эмоционально пострадала от Шайи, патологического лжеца, который обманом вынудил меня участвовать в измене, утверждая, что у него больше никого нет. Я уверена, что он очень болен, и сострадаю и ему, и его жертвам», — написала 44-летняя певица.

Ранее сообщалось, что FKA Twigs подала в суд на ЛаБафа, обвинив того в эмоциональном насилии, заражении половой инфекцией и удушении. В исковом заявлении указано, что Барнетт многократно «подвергалась физическому, эмоциональному и психологическому насилию» со стороны актера во время отношений, которые продлились чуть меньше года. FKA Twigs поведала, что тревожные звонки появились еще в начале их отношений, когда ЛаБаф демонстрировал ей «чрезмерные знаки внимания». Она также обвинила артиста в том, что тот уговорил ее переехать в Лос-Анджелес, изолировав от родственников и близких друзей. По ее словам, с ЛаБафом было страшно жить, поскольку тот хранил заряженный пистолет возле кровати, а также устраивал скандалы по вечерам, чтобы лишить Барнетт сна.
34-летний ЛаБаф в письме частично подтвердил слова певицы, подчеркнув, что из-за алкоголизма подвергал насилию и себя, и окружающих. Еще в одном письме артист объявил, что многие из обвинений в его адрес лживы.
FKA Twigs рассталась с ЛаБафом в 2019 году. До него у Барнетт были отношения с актером Робертом Паттинсоном. ЛаБаф появился в музыкальном клипе Сии на трек Elastic Heart в 2015 году, при этом об их любовных связях ранее ничего не было известно.
Видео дня. Самые скандальные романы "Ледникового периода"
Последние новости
Россия запустила вторую за шесть лет «Ангару-А5» Россия запустила вторую за шесть лет «Ангару-А5» Россияне будут оформлять больничный по новым правилам Россияне будут оформлять больничный по новым правилам Российский миллиардер назвал причину роста цен на продукты Российский миллиардер назвал причину роста цен на продукты
Женский форум
Звёзды , Роберт Паттинсон
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Солистки группы «ВИА Гра» назвали «фишку» Меладзе
00:40
Солистки группы «ВИА Гра» назвали «фишку» Меладзе
Звёзды
Самые скандальные романы на «Ледниковом периоде»
09:46
Самые скандальные романы на «Ледниковом периоде»
Звёзды
Что стало с супермоделями 90-х
10:20
Что стало с супермоделями 90-х
Звёзды
В передозировке Алибасова «Виагрой» обвинили обезьяну
01:34
В передозировке Алибасова «Виагрой» обвинили обезьяну
Звёзды
Продукты, которые вызывают зависимость
06:09
Продукты, которые вызывают зависимость
Еда
Уборка дома для ленивых: лайфхаки, упрощающие быт
09:14
Уборка дома для ленивых: лайфхаки, упрощающие быт
Своими руками
Звездные красотки, которые станут мамами в 2021 году
02:48
Звездные красотки, которые станут мамами в 2021 году
Звёзды
Знаменитости с очень странными привычками
10:42
Знаменитости с очень странными привычками
Звёзды
Станет ли Зверев бурятским депутатом
02:10
Станет ли Зверев бурятским депутатом
Звёзды
Три способа похудеть за месяц до Нового года
06:03
Три способа похудеть за месяц до Нового года
Здоровье
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение