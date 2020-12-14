Врач рассказал, что могло спасти Легкоступову 

"Дочка повезла маму в тот наркологический диспансер, где все подешевле. Туда бесплатно отвозят человеческий мусор со всей Москвы и Московской области. У нас в Москве много частных хороших больниц. И стоимость обследования в них невелика. А если бы первоначально Валентину отвезли бы в нормальную клинику, то она была бы жива", — заявил пластический хирург.