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Врач рассказал, что могло спасти Легкоступову 

Анна Арсеньева 2 часа назад
Пластический хирург Валентины Легкоступовой Владимир Плахотин заявил, что певица бы не умерла, если бы ей оказали высококвалифицированную помощь. Об этом сообщает Teleprogramma.pro.
По мнению Плахотина, дочь Легкоступовой Анетта Бриль выбрала самую дешевую наркологическую клинику, где не было даже аппарата МРТ, чтобы назначить правильное лечение.

"Дочка повезла маму в тот наркологический диспансер, где все подешевле. Туда бесплатно отвозят человеческий мусор со всей Москвы и Московской области. У нас в Москве много частных хороших больниц. И стоимость обследования в них невелика. А если бы первоначально Валентину отвезли бы в нормальную клинику, то она была бы жива", — заявил пластический хирург.

Ранее "Рамблер" сообщал, что раскрыта странная переписка Легкоступовой и Фирсова.
Звёзды , Видео , Анетта Бриль
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