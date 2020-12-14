Экс-участник группы "Ленинград" Стас Барецкий заявил, что музыкант Сергей Шнуров и его супруга Ольга Абрамова воспользовались услугами суррогатного материнства. Об этом сообщает "Комсомольская правда".
По словам Барецкого, Шнуров еще около года назад искал суррогатную маму для своего будущего ребенка. А его молодая жена не станет рожать сама из-за фигуры:
"Так от суррогатной мамы ребенок и будет. У Ольги свои интересы в этом смысле. Знаете, сейчас для девушек фигура ведь очень важна. Нас, толстых, притесняют со всех сторон! Я вот, кстати, тоже ищу сурмаму".
Барецкий выразил уверенность в том, что пара обратилась к суррогатной матери:
"Не переживайте, я ведь понимаю всю ответственность, думаю, прежде, чем что-то сказать. Он мужик, альфа-самец. Раз решил рожать с помощью суррогатной мамы, значит, так и будет".
Ранее "Рамблер" сообщал, что Шнуров сообщил о беременности жены.