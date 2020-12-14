По словам Барецкого, Шнуров еще около года назад искал суррогатную маму для своего будущего ребенка. А его молодая жена не станет рожать сама из-за фигуры:

"Так от суррогатной мамы ребенок и будет. У Ольги свои интересы в этом смысле. Знаете, сейчас для девушек фигура ведь очень важна. Нас, толстых, притесняют со всех сторон! Я вот, кстати, тоже ищу сурмаму".

Барецкий выразил уверенность в том, что пара обратилась к суррогатной матери: