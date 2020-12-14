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Екатерину Семенову и Аллу Довлатову обокрали домработницы 

Eva.ru 3 часа назад
Екатерину Семенову и Аллу Довлатову обокрали домработницы
Фото: Eva.ru
Темой нового выпуска шоу «Звезды сошлись» стали сложные отношения знаменитостей с их помощницами по хозяйству. Многие признались, что стали жертвами мошенников.
Так, актрису Екатерину Семенову ее домработница ограбила, вынеся из квартиры дорогие часы и фамильные украшения. Главной героиней шоу «Звезды сошлись» Леры Кудрявцевой стала самая знаменитая помощница по хозяйству Людмила, которая больше тридцати лет работа у Филиппа Киркорова. В этом году певец решил расстаться с домработницей. Он решил, что Людмиле необходим отдых.
Многие артисты оценили преданность помощницы Филиппу и Алле Борисовне, ведь так повезло далеко не всем. Так, Екатерина Семенова недавно рассказала, что домработница, которая сотрудничала с ней на протяжении нескольких лет, ограбила ее. Она вынесла из квартиры артистки часы Cartier, но доверчивая Екатерина посчитала, что просто потеряла их. Но в следующие месяцы актриса стала замечать, что пропали еще несколько ценных вещей, которые она получила в наследство.
Поняв, что ее ограбили, Екатерина не стала заявлять в полицию, а просто уволила помощницу по хозяйству. Стоимость пропавших украшений актриса оценила в несколько миллионов рублей.
Радиоведущая Алла Довлатова тоже призналась, что ее домработницы были не чисты на руку: она заметила, что с полки пропал крестик, который носила ее дочь Даша. Алла попросила помощницу положить украшение на место, а после этого рассталась с ней. Обвинять в воровстве знаменитость домработницу не стала, но теперь с особым трепетом относится к найму домашнего персонала.
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