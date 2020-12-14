Екатерину Семенову и Аллу Довлатову обокрали домработницы 

Темой нового выпуска шоу «Звезды сошлись» стали сложные отношения знаменитостей с их помощницами по хозяйству. Многие признались, что стали жертвами мошенников.

Так, актрису Екатерину Семенову ее домработница ограбила, вынеся из квартиры дорогие часы и фамильные украшения. Главной героиней шоу «Звезды сошлись» Леры Кудрявцевой стала самая знаменитая помощница по хозяйству Людмила, которая больше тридцати лет работа у Филиппа Киркорова . В этом году певец решил расстаться с домработницей. Он решил, что Людмиле необходим отдых.

Многие артисты оценили преданность помощницы Филиппу и Алле Борисовне, ведь так повезло далеко не всем. Так, Екатерина Семенова недавно рассказала, что домработница, которая сотрудничала с ней на протяжении нескольких лет, ограбила ее. Она вынесла из квартиры артистки часы Cartier, но доверчивая Екатерина посчитала, что просто потеряла их. Но в следующие месяцы актриса стала замечать, что пропали еще несколько ценных вещей, которые она получила в наследство.

Поняв, что ее ограбили, Екатерина не стала заявлять в полицию, а просто уволила помощницу по хозяйству. Стоимость пропавших украшений актриса оценила в несколько миллионов рублей.