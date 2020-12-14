Слава сняла видео из больницы после серьезной травмы 

Певица Слава ( Анастасия Сланевская ) показала видео из больницы, куда попала с тяжелой травмой плеча. Она опубликовала Stories в своем Instagram-аккаунте.

Артистка сломала плечо, когда гуляла в лесу около загородного дома. Сначала она подумала, что это просто ушиб, но потом потеряла сознание. В больнице выяснилось, что кость певицы смещена и раздроблена. Как сообщалось ранее, Славе должны были сделать операцию и вставить в руку титановую пластину.

На видео певица показала, как лежит в больничной палате с зафиксированной рукой, а врач надевает ей специальные компрессионные чулки.

Из-за травмы Слава не смогла присутствовать на премии "Золотой граммофон" и получить награду за песню "Подруга".