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Слава сняла видео из больницы после серьезной травмы 

Анна Арсеньева 1 час назад
Певица Слава (Анастасия Сланевская) показала видео из больницы, куда попала с тяжелой травмой плеча. Она опубликовала Stories в своем Instagram-аккаунте.
Артистка сломала плечо, когда гуляла в лесу около загородного дома. Сначала она подумала, что это просто ушиб, но потом потеряла сознание. В больнице выяснилось, что кость певицы смещена и раздроблена. Как сообщалось ранее, Славе должны были сделать операцию и вставить в руку титановую пластину.
На видео певица показала, как лежит в больничной палате с зафиксированной рукой, а врач надевает ей специальные компрессионные чулки.
Из-за травмы Слава не смогла присутствовать на премии "Золотой граммофон" и получить награду за песню "Подруга".

"Ну и годик выдался. Берегите себя и своих близких", — написала артистка.

Ранее "Рамблер" сообщал, что врач рассказал, что могло спасти Легкоступову.
Звёзды , Видео , Анастасия Сланевская
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