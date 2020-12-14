Уехавшая в Черногорию Корикова не общается с фанатами

Некоторые поклонники актрисы Елены Кориковой не на шутку встревожены тем, куда пропала их любимица. Уже три месяца она не выходит на связь со своими фанатами.

Отметим, что Елена Корикова давно уже перебралась жить в Черногорию. В этой балканской стране она купила шикарный дом. В прошлом году стало известно, что Корикова вышла замуж.

При этом, кто ее избранник, она пока прессе не рассказывает. Напомним, что Елена Корикова прославилась благодаря таким картинам, как «Барышня-крестьянка» и «Бедная Настя».