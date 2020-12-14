Виктория Боня нашла женщину, которая хотела забрать дочь

Виктория Боня рассказала, что хейтеры перешли все дозволенные границы и отправили к ней органы опеки. Телеведущая рассказала PEOPLETALK, что уже нашла обидчицу.
«Самое удивительное, что мы нашли сестру этой женщины и спросили: «Ваша ли это сестра?» На что та ответила: «Да, это моя сестра, но у нее украли телефон. Когда человек умеет брать ответственность за свои действия, он отвечает за свои слова. Вот если бы ее реально волновала судьба моего ребенка, она бы объяснила свою позицию. Я бы, может быть, даже ее выслушала»,
— прокомментировала PEOPLETALK Виктория Боня.
«Но тут человек начинает внаглую отпираться и говорить, что у нее украли телефон и это не она писала. Это значит, что единственная цель была — насолить мне и моей дочери. Не знаю, честно говоря, как я буду с ней разбираться, я сейчас не в России, я улетела, и мне не до этого»,
— добавила Боня.