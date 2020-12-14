Виктория Боня нашла женщину, которая хотела забрать дочь

«Самое удивительное, что мы нашли сестру этой женщины и спросили: «Ваша ли это сестра?» На что та ответила: «Да, это моя сестра, но у нее украли телефон. Когда человек умеет брать ответственность за свои действия, он отвечает за свои слова. Вот если бы ее реально волновала судьба моего ребенка, она бы объяснила свою позицию. Я бы, может быть, даже ее выслушала»,