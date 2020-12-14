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Заворотнюк может полностью восстановиться после рака 

News.ru 12 минут назад
Заворотнюк может полностью восстановиться после рака
Фото: @a_zavorotnyuk
Актриса Анастасия Заворотнюк, перенёсшая рак мозга, может полностью восстановиться после болезни. С таким прогнозом выступил врач-онколог Юрий Покровский.
По словам эксперта, многое зависит от вида опухоли, её расположения, а также от проведённого лечения. Однако, добавил он, часто вылечившиеся пациенты «возвращаются в строй».

Они, может быть, и не выполняют каких-либо функций, связанных с точными науками или какой-то точной работой, но они возвращаются в строй, — рассказал телеканалу «Звезда» Покровский.

Он подчеркнул, что сам факт, что пациенты после лечения способны обслуживать сами себя, это уже «большое дело». При этом онколог отметил, что у таких людей, конечно, меняется абсолютно всё — работа, привычный жизненный уклад. Поэтому в таких случаях очень многое зависит от родственников, которые находятся рядом.
Ранее сосед актрисы Анастасии Заворотнюк по подмосковному посёлку Крекшино Вячеслав Манучаров рассказал, за счёт чего артистка смогла победить рак и теперь реабилитируется амбулаторно в окружении родных. Мужчина отметил, что постоянно находится на связи с 49-летней актрисой. По его словам, Заворотнюк обязана победой над болезнью своей семье. Актёр поведал, что «прекрасная няня» приближалась к победе «по сантиметрам, по кусочкам, по чуть-чуть».
До этого модель Анна Калашникова сообщила о планах Заворотнюк вернуться к актёрской деятельности. Сейчас «прекрасная няня» регулярно выходит на прогулки, правда, гуляет во дворе загородного дома, чтобы не попасть в объектив телекамер. Заворотнюк настроена позитивно, но перед возвращением на сцену ей придётся пройти реабилитацию. Калашникова подчеркнула, что артистка сильно изменилась внешне.
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