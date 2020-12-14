На слуху: домработница Киркорова раскрыла причину увольнения

«Рамблер» собрал самые интересные новости для тех, кто следит за жизнью селебрити.

Адвокат Юлии Барановской Тимур Матвеев заявил, что ее бывший гражданский муж Андрей Аршавин скрывал свои настоящие заработки, чтобы не платить всю сумму по алиментам.

Актриса Мария Шукшина рассказала, сколько платят звездам за участие в скандальных ток-шоу. Об этом она заявила в эфире телеканала "Царьград".

По словам Шукшиной, артисты и простые участники идут на подобные передачи ради денег.

Телеведущий Леонид Якубович высказал свое мнение насчет желания певца Прохора Шаляпина стать ведущим капитал-шоу "Поле чудес".

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Бывшая домработница певца Филиппа Киркорова Людмила Дороднова объяснила, почему ее уволили спустя 30 лет работы. Причину ухода от поп-исполнителя она назвала в эфире программы "Звезды сошлись" на НТВ.

Певец Николай Басков запросил помощь у государства в виде МРОТ.

Как рассказал артист, помощь нужна не конкретно ему, а его коллективу. У Баскова работают 38 человек, и он уже давно вскрыл "кубышку" со сбережениями.