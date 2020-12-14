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На слуху: домработница Киркорова рассказала, за что ее уволили 

Стелла Шмель 2 часа назад
На слуху: домработница Киркорова раскрыла причину увольнения
Фото: @fkirkorov
«Рамблер» собрал самые интересные новости для тех, кто следит за жизнью селебрити.

Выяснилось, что Аршавин скрывал заработки от Барановской

Адвокат Юлии Барановской Тимур Матвеев заявил, что ее бывший гражданский муж Андрей Аршавин скрывал свои настоящие заработки, чтобы не платить всю сумму по алиментам.
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Шукшина раскрыла гонорары звезд за скандальные шоу

Актриса Мария Шукшина рассказала, сколько платят звездам за участие в скандальных ток-шоу. Об этом она заявила в эфире телеканала "Царьград".
По словам Шукшиной, артисты и простые участники идут на подобные передачи ради денег.
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Якубович ответил желающему стать ведущим Шаляпину

Телеведущий Леонид Якубович высказал свое мнение насчет желания певца Прохора Шаляпина стать ведущим капитал-шоу "Поле чудес".
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Домработница Киркорова рассказала, за что ее уволили

@fkirkorov
Бывшая домработница певца Филиппа Киркорова Людмила Дороднова объяснила, почему ее уволили спустя 30 лет работы. Причину ухода от поп-исполнителя она назвала в эфире программы "Звезды сошлись" на НТВ.
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Басков подал заявку на получение МРОТ

Певец Николай Басков запросил помощь у государства в виде МРОТ.
Как рассказал артист, помощь нужна не конкретно ему, а его коллективу. У Баскова работают 38 человек, и он уже давно вскрыл "кубышку" со сбережениями.
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Видео дня. Самые скандальные романы "Ледникового периода"
Женский форум
Звёзды , Филипп Киркоров , Мария Шукшина , Леонид Якубович , Андрей Аршавин , Николай Басков , Прохор Шаляпин , Юлия Барановская , РИА Новости , Царьград ТВ , НТВ
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