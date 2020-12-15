Внебрачный сын актера Валентина Гафта Вадим Никитин во время программы «Прямой эфир» с Андреем Малаховым объяснил, почему не приедет в Москву, чтобы проститься с отцом.
Мужчина вышел на видеосвязь со студией и гостями программы из бразильского города Сан-Паулу. Валентин Гафт с сыном.
«Утром в тот день я проснулся, и мама мне рассказала, что отец умер. Он уже очень больной был. Но он не умер, он жив во мне и в русском театре… Из-за пандемии я не могу попрощаться с моим отцом. Если бы смог, прилетел бы в Москву. Простите мои слезы, пожалуйста».
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