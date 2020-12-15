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Петросян извинился за слова о смерти Джигарханяна «в муках» 

РИА Новости и ещё 16 3 часа назад
Петросян извинился за слова о смерти Джигарханяна
Фото: @petrosyanevgeny
Юморист Евгений Петросян в своем Instagram прокомментировал ситуацию, возникшую после его слов о том, что актер Армен Джигарханян умер "в муках", и извинился за это.
Петросян рассказал, что накануне интервью, в котором он был намерен говорить только о творчестве, ему написал человек, с которым юморист немного был знаком. По его словам, тот якобы был в больнице, где лежал Джигарханян.

"Он описал именно ту картину, о которой я и рассказал. Я совершенно не настроен был знать в чью пользу был рассказан мной этот факт. Меня волновала только судьба артиста",

— пояснил юморист.
Он отметил, что во время интервью из него "вытаскивали" темы, которые он не договаривался обсуждать.

"Я в силу своего темперамента не выдержал, заговорил и об этом в контексте того, что стало модным безобразием на ТВ потрошить личную жизнь уважаемого человека, рассказывать "небылицы в лицах" и позволять случайным людям, которые слыхом не слыхивали об этой личной жизни, рассуждать о ней. И в качестве примера я привел Армена Борисовича",

— поделился артист.
После записи интервью он сделал замечание ведущему Вячеславу Манучарову, что во второй части беседы были затронуты личные темы. Кроме того, Петросян попросил не включать рассказ о Джигарханяне, так как информация была не подтверждена, и говорить он об этом не имел права. Манучаров, как подчеркнул юморист, пообещал это и дал артисту "какую-то писульку", которую тот "имел несчастье подписать". Кроме того, артисту обещали показать смонтированный выпуск и изъять из эфира то, что он посчитает нужным. Однако, как пояснил Петросян, и этого не было сделано. Он считает, что ведущий договорился с Первым каналом и продал его интервью. Это, как признался юморист, стало сильнейшим ударом, ведь он записал интервью для YouTube, а не для федерального канала.

"Более того, я никогда в подобного рода передачи не ходил и не пойду, потому что считаю их безумием сегодняшнего дня, где обсуждаются подложные фальшивые счета, где смакуют придуманные или извращенные факты, собираются странные люди, которые понятия не имеют о чем идет речь на самом деле",

— пояснил артист. Он также попросил прощение за то, что произошла такая ситуация.

"Видит Бог, таким беспределом мы достигли дна!",

— подытожил он.
Ранее юморист на YouTube-шоу "Эмпатия Манучи" рассказал, что Джигарханян "сгнил, лежа в постели", к нему никто не подходил. Кроме того, артист якобы испытывал "муки и боли".
Экс-супруга Джигарханяна Бывшая Виталина Цымбалюк-Романовская отметила, что слова Петросяна являются правдой: актер никому не нужен был как человек. Кроме того, по ее словам, Джигарханяна можно было спасти или облегчить его последние дни.
Друг артиста Артур Согомонян назвал высказывание Петросяна ложью и отметил, что артисты не общались, поэтому он не мог знать о его состоянии. Кроме того, по словам Согомоняна, за актером тщательно следили врачи, а рядом с ним всегда была помощница.
Армен Джигарханян умер 14 ноября на 86 году жизни. По словам его друга, в последнее время артист страдал от проблем с почками.
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Звёзды , Артур Согомонян , Вячеслав Манучаров , Армен Джигарханян , Евгений Петросян
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