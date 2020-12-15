Сестра Миддлтон ждет ребенка от мужа-мультимиллионера

Срок беременности пока небольшой, поэтому Пиппа не спешит комментировать свое положение. Однако за нее это уже сделали инсайдеры.

"Пиппа и Джеймс очень взволнованы, это фантастическая новость для этого тяжелого года. Вся семья в восторге", — цитирует Page Six слова источника, близкого к окружению Пиппы.

У сестры будущей королевы и ее мужа подрастает двухлетний сын Артур, который теперь станет старшим братом. За компанию для игр переживать точно не приходится: семилетний принц Джордж, пятилетняя принцесса Шарлотта и двухлетний принц Луи обязательно составят компанию малышам любимой тети.