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Сестра Кейт Миддлтон ждет второго ребенка от мужа-мультимиллионера 

Harper’s Bazaar 1 час назад
Сестра Миддлтон ждет ребенка от мужа-мультимиллионера
Фото: Harper’s Bazaar
Мировой бэби-бум продолжается: к Эмили Ратаковски, Эльзе Хоск и внучке британской королевы теперь присоединились и 37-летняя Пиппа Миддлтон. Младшая сестра герцогини Кембриджской ждет второго ребенка от своего мужа, 45-летнего финансиста и мультимиллионера Джеймса Мэттьюза.
Срок беременности пока небольшой, поэтому Пиппа не спешит комментировать свое положение. Однако за нее это уже сделали инсайдеры.

"Пиппа и Джеймс очень взволнованы, это фантастическая новость для этого тяжелого года. Вся семья в восторге", — цитирует Page Six слова источника, близкого к окружению Пиппы.

У сестры будущей королевы и ее мужа подрастает двухлетний сын Артур, который теперь станет старшим братом. За компанию для игр переживать точно не приходится: семилетний принц Джордж, пятилетняя принцесса Шарлотта и двухлетний принц Луи обязательно составят компанию малышам любимой тети.
Многие поклонники британской королевской семьи надеялись, что Пиппа Миддлтон выйдет замуж за принца Гарри. Хотя этого и не случилось, сестра Кэтрин все равно сорвала джек-пот: она вышла замуж за Джеймса три года назад, получив в подарок на помолвку роскошное кольцо, стоимостью выше, чем украшение самой Кейт.
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Звёзды , Эльза Хоск , Кейт Миддлтон , принц Гарри , Пиппа Миддлтон , Эмили Ратаковски
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