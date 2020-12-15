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Чем занималась новая солистка «ВИА Гры» до популярности 

WMJ.ru 1 час назад
Этой осенью Константин Меладзе представил новый состав группы «ВИА Гра».
Девушка связала судьбу с музыкой еще с 2 лет, но большинству меломанов запомнилась по участию в седьмом сезоне шоу «Голос», где дошла до полуфинала.
1/6  Девушка связала судьбу с музыкой еще с 2 лет, но большинству меломанов запомнилась по участию в седьмом сезоне шоу «Голос», где дошла до полуфинала.
Фото: @sofia_tarasova
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Этой осенью Константин Меладзе представил новый состав группы «ВИА Гра». Трио обновилось в юбилейный, двадцатый раз, но не полностью. В группе осталась петь Ульяна Синецкая, а вот на место Эрики Герцег и Ольги Меганской пришли Ксения Попова и София Тарасова.
2/6  Этой осенью Константин Меладзе представил новый состав группы «ВИА Гра». Трио обновилось в юбилейный, двадцатый раз, но не полностью. В группе осталась петь Ульяна Синецкая, а вот на место Эрики Герцег и Ольги Меганской пришли Ксения Попова и София Тарасова.
Фото: @sofia_tarasova
Последняя, как выяснилось, с музыкой «на ты» еще с 2 лет. В этом возрасте девочку приняли в группу одаренных детей одного из музыкальных вузов. Дальнейший путь для Тарасовой состоял из участия и побед в конкурсах, в том числе — в американском шоу Now United.
3/6  Последняя, как выяснилось, с музыкой «на ты» еще с 2 лет. В этом возрасте девочку приняли в группу одаренных детей одного из музыкальных вузов. Дальнейший путь для Тарасовой состоял из участия и побед в конкурсах, в том числе — в американском шоу Now United.
Фото: @sofia_tarasova
В дальнейшем София Тарасова прервала участие в конкурсе и вернулась в Украину. А на следующей год ради поступления в Санкт-Петербургский государственный университет перебралась в Россию и пришла на слепые прослушивания седьмого сезона шоу «Голос».
4/6  В дальнейшем София Тарасова прервала участие в конкурсе и вернулась в Украину. А на следующей год ради поступления в Санкт-Петербургский государственный университет перебралась в Россию и пришла на слепые прослушивания седьмого сезона шоу «Голос».
Фото: @sofia_tarasova
После триумфального исполнения хита Уитни Хьюстон к девушке повернулась вся четверка судей. Особенно восторженно о конкурсантке отозвался Константин Меладзе.
5/6  После триумфального исполнения хита Уитни Хьюстон к девушке повернулась вся четверка судей. Особенно восторженно о конкурсантке отозвался Константин Меладзе.
Фото: @sofia_tarasova
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До попадания в «ВИА Гру» юная артистка занималась сольной карьерой под псевдонимом SOFA и в начале 2020 года даже выпустила сольный альбом.
6/6  До попадания в «ВИА Гру» юная артистка занималась сольной карьерой под псевдонимом SOFA и в начале 2020 года даже выпустила сольный альбом.
Фото: @sofia_tarasova
Девушка связала судьбу с музыкой еще с 2 лет, но большинству меломанов запомнилась по участию в седьмом сезоне шоу «Голос», где дошла до полуфинала.
Этой осенью Константин Меладзе представил новый состав группы «ВИА Гра». Трио обновилось в юбилейный, двадцатый раз, но не полностью. В группе осталась петь Ульяна Синецкая, а вот на место Эрики Герцег и Ольги Меганской пришли Ксения Попова и София Тарасова.
Последняя, как выяснилось, с музыкой «на ты» еще с 2 лет. В этом возрасте девочку приняли в группу одаренных детей одного из музыкальных вузов. Дальнейший путь для Тарасовой состоял из участия и побед в конкурсах, в том числе — в американском шоу Now United.
В дальнейшем София Тарасова прервала участие в конкурсе и вернулась в Украину. А на следующей год ради поступления в Санкт-Петербургский государственный университет перебралась в Россию и пришла на слепые прослушивания седьмого сезона шоу «Голос».
После триумфального исполнения хита Уитни Хьюстон к девушке повернулась вся четверка судей. Особенно восторженно о конкурсантке отозвался Константин Меладзе.

Участников я стараюсь выбирать сердцем, импульсом, который с мозгом почти никак не связан. В вашем пении я нашел все, что нужно для того, чтобы быть в дальнейшем артисткой. Когда я увидел, как вы выглядите, это преумножило мое восхищение вами. Независимо от того, в какую команду вы пойдете, у вас большое будущее,

— прокомментировал Константин Меладзе выступление девушки. И Тарасова примкнула к его команде. 17-летняя конкурсантка смогла дойти до полуфинала, но в этом раунде и выбыла.
До попадания в «ВИА Гру» юная артистка занималась сольной карьерой под псевдонимом SOFA и в начале 2020 года даже выпустила сольный альбом. А осенью была представлена своим бывшим наставником как вокалистка нового состава знаменитой поп-группы.
Ради участия в группе девушке пришлось сменить имидж: Тарасова из блондинки превратилась в брюнетку. Кроме того она похудела. И если во время интервью в певице еще можно узнать непосредственную конкурсантку «Голоса», то в клипах и фотосессиях группы София выглядит куда взрослее и загадочнее.
Пока у новой поп-команды Константина Меладзе вышел только один сингл — песня «Рикошет», на которую презентовали и клип. Будем ждать новых работ «ВИА Гры», чтобы полнее оценить, как новая ступень карьеры изменила Софию Тарасову.
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Звёзды , Фото , Ульяна Синецкая , Уитни Хьюстон , Эрика Герцег , Константин Меладзе , София Тарасова
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