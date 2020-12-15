Чем занималась новая солистка «ВИА Гры» до популярности 

До попадания в «ВИА Гру» юная артистка занималась сольной карьерой под псевдонимом SOFA и в начале 2020 года даже выпустила сольный альбом.

6/6 До попадания в «ВИА Гру» юная артистка занималась сольной карьерой под псевдонимом SOFA и в начале 2020 года даже выпустила сольный альбом.

После триумфального исполнения хита Уитни Хьюстон к девушке повернулась вся четверка судей. Особенно восторженно о конкурсантке отозвался Константин Меладзе.

5/6 После триумфального исполнения хита Уитни Хьюстон к девушке повернулась вся четверка судей. Особенно восторженно о конкурсантке отозвался Константин Меладзе.

В дальнейшем София Тарасова прервала участие в конкурсе и вернулась в Украину. А на следующей год ради поступления в Санкт-Петербургский государственный университет перебралась в Россию и пришла на слепые прослушивания седьмого сезона шоу «Голос».

4/6 В дальнейшем София Тарасова прервала участие в конкурсе и вернулась в Украину. А на следующей год ради поступления в Санкт-Петербургский государственный университет перебралась в Россию и пришла на слепые прослушивания седьмого сезона шоу «Голос».

Последняя, как выяснилось, с музыкой «на ты» еще с 2 лет. В этом возрасте девочку приняли в группу одаренных детей одного из музыкальных вузов. Дальнейший путь для Тарасовой состоял из участия и побед в конкурсах, в том числе — в американском шоу Now United.

3/6 Последняя, как выяснилось, с музыкой «на ты» еще с 2 лет. В этом возрасте девочку приняли в группу одаренных детей одного из музыкальных вузов. Дальнейший путь для Тарасовой состоял из участия и побед в конкурсах, в том числе — в американском шоу Now United.

Этой осенью Константин Меладзе представил новый состав группы «ВИА Гра». Трио обновилось в юбилейный, двадцатый раз, но не полностью. В группе осталась петь Ульяна Синецкая, а вот на место Эрики Герцег и Ольги Меганской пришли Ксения Попова и София Тарасова.

2/6 Этой осенью Константин Меладзе представил новый состав группы «ВИА Гра». Трио обновилось в юбилейный, двадцатый раз, но не полностью. В группе осталась петь Ульяна Синецкая, а вот на место Эрики Герцег и Ольги Меганской пришли Ксения Попова и София Тарасова.

Девушка связала судьбу с музыкой еще с 2 лет, но большинству меломанов запомнилась по участию в седьмом сезоне шоу «Голос», где дошла до полуфинала.

1/6 Девушка связала судьбу с музыкой еще с 2 лет, но большинству меломанов запомнилась по участию в седьмом сезоне шоу «Голос», где дошла до полуфинала.

Девушка связала судьбу с музыкой еще с 2 лет, но большинству меломанов запомнилась по участию в седьмом сезоне шоу «Голос», где дошла до полуфинала.

Последняя, как выяснилось, с музыкой «на ты» еще с 2 лет. В этом возрасте девочку приняли в группу одаренных детей одного из музыкальных вузов. Дальнейший путь для Тарасовой состоял из участия и побед в конкурсах, в том числе — в американском шоу Now United.

В дальнейшем София Тарасова прервала участие в конкурсе и вернулась в Украину. А на следующей год ради поступления в Санкт-Петербургский государственный университет перебралась в Россию и пришла на слепые прослушивания седьмого сезона шоу «Голос».

После триумфального исполнения хита Уитни Хьюстон к девушке повернулась вся четверка судей. Особенно восторженно о конкурсантке отозвался Константин Меладзе.

Участников я стараюсь выбирать сердцем, импульсом, который с мозгом почти никак не связан. В вашем пении я нашел все, что нужно для того, чтобы быть в дальнейшем артисткой. Когда я увидел, как вы выглядите, это преумножило мое восхищение вами. Независимо от того, в какую команду вы пойдете, у вас большое будущее,

— прокомментировал Константин Меладзе выступление девушки. И Тарасова примкнула к его команде. 17-летняя конкурсантка смогла дойти до полуфинала, но в этом раунде и выбыла.

До попадания в «ВИА Гру» юная артистка занималась сольной карьерой под псевдонимом SOFA и в начале 2020 года даже выпустила сольный альбом. А осенью была представлена своим бывшим наставником как вокалистка нового состава знаменитой поп-группы.

Ради участия в группе девушке пришлось сменить имидж: Тарасова из блондинки превратилась в брюнетку. Кроме того она похудела. И если во время интервью в певице еще можно узнать непосредственную конкурсантку «Голоса», то в клипах и фотосессиях группы София выглядит куда взрослее и загадочнее.

Пока у новой поп-команды Константина Меладзе вышел только один сингл — песня «Рикошет», на которую презентовали и клип. Будем ждать новых работ «ВИА Гры», чтобы полнее оценить, как новая ступень карьеры изменила Софию Тарасову.