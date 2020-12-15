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Стало известно, как проведет Рождество королевская семья 

Harper’s Bazaar 3 часа назад
Стало известно, как проведет Рождество королевская семья
Фото: Harper’s Bazaar
Рождество — один из самых любимых праздников представителей британского королевского семейства. Традиционно это время, когда они могут собраться все вместе за большим столом и в теплой обстановке обсудить все то, что так и не успели за прошедший год.
Зимние праздники Виндзоры проводят в Сандрингеме, королевском поместье в Норфолке. Даже само празднование строго подчинено правилам, но их соблюдение едва ли кому-то покажется обременительным. Елизавета II каждый год тратит около 40 тысяч долларов на подарки, предназначенные не только родным, но и всем сотрудникам короны. Сами же члены королевского семейства обмениваются небольшими забавными презентами, способными еще больше поднять настроение окружающим в эти дни.
Однако в этом году все это оказалось невозможным. Пандемия коронавируса заставила королевскую семью впервые за долгое время отказаться от семейных встреч. Правительство Великобритании выступило с запретом на сборы более трех семейств в эти дни.
У королевы четверо детей и восемь внуков, у шестерых из которых уже есть собственные семьи — разумеется, по соображениям безопасности такой компанией собраться нельзя ни в коем случае. Елизавета II и принц Филипп приняли решение остаться в Виндзоре на Рождество, с момента своего медового месяца пара не проводила этот праздник вдвоем.
В своей официальной резиденции они находятся уже несколько месяцев в изоляции с узким кругом сотрудников: этим работникам тоже придется остаться во дворце, они не смогут отправиться к семье.
Принц Чарльз с женой встретят праздник в своем имении в Глостере, а вот Кейт Миддлтон и принц Уильям могут провести это время с семьей герцогини.
Кэролл и Майкл Миддлтон с радостью примут у себя дочь, ее мужа и трех внуков. Принц Гарри впервые окажется в другой стране на Рождество: вместе с Меган Маркл они уже начали украшать свой дом в Монтесито и даже купили праздничную елку.
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