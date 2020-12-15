Российские звезды, тяжело переболевшие коронавирусом 

В декабре исполняется год с момента появления первых новостей о распространении коронавируса. Началось все в китайском городе Ухане — именно там была зафиксирована вспышка опасной инфекции, которая вскоре охватила весь мир. Мы решили вспомнить, кто из звезд отечественного шоу-бизнеса переболел коронавирусом и какими наблюдениями на этот счет они делились.

Начнем с того, что афишировать заболевание никто из селебрити не спешил. Как правило, о перенесенной инфекции становилось известно от самого человека, когда болезнь уже была позади. Все в один голос делятся схожими впечатлениями: пневмония протекает тяжело, сравнить болезнь не с чем — симптоматика отличается. Вывод постфактум только один: носить маски и перчатки, не посещать массовые места, поддерживать тех, кто болеет. Со вторым оказалось сложнее, не раз болеющие сталкивались с неприятием и даже агрессией

Так, актер и ведущий собственного шоу на YouTube Вячеслав Манучаров рассказывал, как протекала его болезнь и в какую копеечку ему влетело лечение. Артист рассказывал поклонникам, что во время болезни столкнулся с тоской и одиночеством. Манучаров дважды делал КТ (компьютерную томографию легких) и во второй раз исследование показало десятипроцентное поражение легких. Больше всего Вячеслав был шокирован отсутствием обоняния: кофе, еда, цветы, шампуни — все лишилось запаха. Плюс колоссальная слабость и упадок сил.

«Ковид — это дикая чудовищная слабость, я до сих пор ее ощущаю. Мне реально тяжело — тяжело подняться по лестнице, с утра проснуться и начать день, а когда ты болеешь, то не можешь от этой тяжесть встать и пойти в туалет, умыться, поесть. Нет сил».

По словам артиста, лечение обошлось недешево. КТ стоит шесть тысяч рублей, лекарства стоили 16 тысяч, тесты крови — в пределах трех тысяч. А еще непросто было находиться в самоизоляции без общения. Не хватало дружеского участия, потому шоумен советует всем не забывать о болеющих друзьях, отправлять к ним курьеров с едой, цветами и книгами.

Заболевшая актриса Юлия Хлынина поделилась другим наблюдением. Она столкнулась с агрессией в свой адрес. Само заболевание протекало в легкой форме:

«Незначительное снижение чувствительности к запахам и хорошее желание прилечь поспать».

Хлынина заверила, что ни одного человека, с которым контактировала накануне, она не заразила — уверена в этом. Однако в ее окружении нашлись люди, которые подозревают обратное. Им кажется, что актриса знала о заболевании, но продолжала контактировать с людьми.

«В основном звонили женщины почему-то, которых накрывала волна паники. Хотя болеть одинаково не хочет никто!»,

— делилась актриса.

По ее словам, здоровье взрослого человека — это полностью его ответственность, так как все люди осведомлены об обстановке в городе и мире, а значит могут и должны принимать меры предосторожности. Хлынина также заметила, что немало ее друзей столкнулись с подобной реакцией, когда их окружение узнавало об инфицировании.

Гоша Куценко перенес COVID-19 в довольно тяжелой форме — он провел две недели в больнице. Заразился, по его словам, на съемочной площадке.

«Это особенная пневмония! И только специалисты, набивающие руку ежедневным тяжелейшим трудом, заслуживают доверия. Всем, кто несет глупости про ношения масок, — идите в попу! Дышите там! А по дороге гляньте на Китай. Два ярда людей, соблюдая элементарную дисциплину — здоровы! Чего и нам желаю!»,

— пишет артист.

70-летняя Надежда Бабкина перенесла коронавирус еще весной — в тяжелой форме. Легкие певицы были поражены на 80% — врачи трижды делали КТ, чтобы убедиться в этом. Не обошлось без операции, артистку вводили в состояние искусственной комы. Болезнь в случае с Бабкиной началась резко: певица почувствовала сильную слабость и тошноту. Быстро вызвала бригаду скорой помощи — уже в машине ее подключили к кислородной подушке.

«Когда меня засунули посмотреть легкие, молча вытащили — подумали, что ошиблись. Через двадцать минут второй раз меня закатывают. Потом молча засовывают третий раз. И говорят: "Быстрей в операционную!". Ничего не помню, меня ввели в искусственную кому. Около 80% легких было поражено… Там пленкой все заросло и затянулось — это такая зараза, она очень быстро проявляется и начинает работать…»,

— рассказывала народная артистка Дмитрию Борисову на Первом канале.

Она уверена, что осталась жива только благодаря профессионализму врачей.

Затем страна переживала за 78-летнего Льва Лещенко и его супругу — они были госпитализированы вдвоем с диагнозом коронавирусная инфекция. Как известно, для людей в возрасте болезнь особенно опасна, так как чревата осложнениями. Лещенко на какое-то время был помещен в реанимацию, но затем пошел на поправку и проходил курс реабилитации уже дома.

Те, кто мог переносить болезнь на ногах, делали это в родных стенах. А затем подробно рассказывали о ходе лечения. Например, так сделала телеведущая Аврора, которая переболела одновременно с мужем.

«Признаки налицо — температура 37.3-38.5, дикая ломота в теле, слабость, потеря обоняния, и в результате пневмония. У Алексея двусторонняя, у меня — в правом легком. Когда стало понятно, что мы заболели (стала подниматься t, болеть голова и все тело), мы созвонились с пульмонологом, у которой 7 лет наблюдается Алексей. У него фиброз легкого плюс бронхиальная астма, так что он был в зоне риска. Пульмонолог отправила нас срочно делать КТ (компьютерная томография) легких, которая в результате и показала пневмонию»,

— делилась с фолловерами телеведущая.

От госпитализации семейная пара отказалась, так как не могли оставить без присмотра дочь-подростка и собаку. Приняли решение лечиться дома, ежедневно созваниваясь с врачом и неукоснительно выполняя все ее предписания. Аврора и ее супруг запомнили сбивающую с ног слабость и усталость — невозможно было проводить на ногах больше пяти минут. Спустя пару недель пара пошла на поправку.