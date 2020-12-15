«Мы достигли дна»: Петросян извинился за слова о смерти

Петросян объяснил, что накануне интервью, ему написал человек, с которым юморист немного был знаком. По его словам, тот якобы был в больнице, где лежал Джигарханян.

"Он описал именно ту картину, о которой я и рассказал. Я совершенно не настроен был знать в чью пользу был рассказан мной этот факт. Меня волновала только судьба артиста".

Он отметил, что во время интервью из него "вытаскивали" темы, которые он не договаривался обсуждать.

"Я в силу своего темперамента не выдержал, заговорил и об этом в контексте того, что стало модным безобразием на ТВ потрошить личную жизнь уважаемого человека, рассказывать "небылицы в лицах" и позволять случайным людям, которые слыхом не слыхивали об этой личной жизни, рассуждать о ней. И в качестве примера я привел Армена Борисовича".

После записи интервью он сделал замечание ведущему Вячеславу Манучарову , что во второй части беседы были затронуты личные темы. Кроме того, Петросян попросил не включать рассказ о Джигарханяне, так как информация была не подтверждена, и говорить он об этом не имел права.

Манучаров пообещал это, но потом, по мнению Петросяна, договорился с Первым каналом и продал интервью. Это стало сильнейшим ударом для артиста, ведь он записал интервью для YouTube, а не для федерального канала.

"Более того, я никогда в подобного рода передачи не ходил и не пойду, потому что считаю их безумием сегодняшнего дня, где обсуждаются подложные фальшивые счета, где смакуют придуманные или извращенные факты, собираются странные люди, которые понятия не имеют о чем идет речь на самом деле".

Он также попросил прощение за то, что произошла такая ситуация.