Павел Деревянко рассказал о расставании с женой 

Российский актер Павел Деревянко и его гражданская жена Дарья Мясищева записали обращение, в котором рассказали о своем расставании. Видео опубликовано на странице артиста в Instagram.

В обращении Деревянко рассказал, что они по-прежнему любят друг друга. А бывшая возлюбленная отметила, что их расставание произошло не из-за измен:

«Никто ни к кому не уходил, пожалуйста, не переживайте. Мы друг друга любим, у нас все хорошо. Никто себе никого не нашел, все в порядке».

О расставании пары стало известно 11 декабря, артист прожил с гражданской супругой более 10 лет.