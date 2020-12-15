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Павел Деревянко рассказал о расставании с женой 

Мария Грибова 25 минут назад
Российский актер Павел Деревянко и его гражданская жена Дарья Мясищева записали обращение, в котором рассказали о своем расставании. Видео опубликовано на странице артиста в Instagram.
В обращении Деревянко рассказал, что они по-прежнему любят друг друга. А бывшая возлюбленная отметила, что их расставание произошло не из-за измен:

«Никто ни к кому не уходил, пожалуйста, не переживайте. Мы друг друга любим, у нас все хорошо. Никто себе никого не нашел, все в порядке».

О расставании пары стало известно 11 декабря, артист прожил с гражданской супругой более 10 лет.
Ранее «Рамблер» писал о том, что уехавшая в Черногорию Корикова не выходит на связь.
Звёзды , Павел Деревянко
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