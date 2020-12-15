Бари Алибасов перепишет наследство на обезьяну 

Продюсер Бари Алибасов решил переписать завещание на обезьяну Машу. Об этом сообщает НСН со ссылкой на адвоката Алибасова Романа Кандаурова.

В данный момент Алибасов и Кандауров работают над тем, чтобы обеспечить достойное существование семилетней обезьяны в случае смерти продюсера.

Им также необходимо решить юридические вопросы, которые касаются определения уровня жизни макаки, а именно то, как она должна питаться, развлекаться и многое другое.

«Яванские макаки в неволе при должном уходе живут в среднем около 25 лет. Учитывая то, что Бари Алибасов принял решение завещать все свое дорогостоящее имущество на содержание обезьяны, последней будет обеспечен очень достойный уход»,

— сообщил адвокат.