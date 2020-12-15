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Бари Алибасов перепишет наследство на обезьяну 

Мария Грибова 1 час назад
Бари Алибасов перепишет наследство на обезьяну
Фото: РИА Новости
Продюсер Бари Алибасов решил переписать завещание на обезьяну Машу. Об этом сообщает НСН со ссылкой на адвоката Алибасова Романа Кандаурова.
В данный момент Алибасов и Кандауров работают над тем, чтобы обеспечить достойное существование семилетней обезьяны в случае смерти продюсера.
Им также необходимо решить юридические вопросы, которые касаются определения уровня жизни макаки, а именно то, как она должна питаться, развлекаться и многое другое.

«Яванские макаки в неволе при должном уходе живут в среднем около 25 лет. Учитывая то, что Бари Алибасов принял решение завещать все свое дорогостоящее имущество на содержание обезьяны, последней будет обеспечен очень достойный уход»,

— сообщил адвокат.
Ранее «Рамблер» писал о том, что Петросян извинился за слова о смерти.
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Звёзды , Бари Алибасов
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