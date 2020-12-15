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Пригожин предложил Шнурову сделку 

runews24.ru 1 час назад
Пригожин предложил Шнурову сделку
Фото: Runews24.ru
Продюсер устал бороться с недостоверной информацией о себе и других знаменитостях, которую распространяет музыкант.
Иосиф Пригожин предложил Сергею Шнурову, любящему написать едкий стих в адрес своих коллег, сделку: Пригожин не будет раскрывать о музыканте правду, а тот, в свою очередь, перестанет сочинять, передает «СтарХит».
В последнее время Шнуров стал часто высказываться в адрес не только Пригожина, но и других артистов — Стаса Михайлова, например, или Басты.
Пригожин также прокомментировал недавний выпад в его сторону: «Лучше быть „сытой моськой“, чем блохастой дворнягой». Продюсер подмечает, что иногда Шнуров задевает и его жену Валерию, которая совсем ни при чем.
Тем не менее, считает Пригожин, Шнуров знает, о чем можно, а о чем нельзя сочинять. В связи с этим продюсеру стало интересно, а написал бы Сергей что-то подобное, например, о представителях Грозного?
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Звёзды , Стас Михайлов , Сергей Шнуров , Иосиф Пригожин , StarHit
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