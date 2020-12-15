Как выглядит жена певца и актера Воробьева

Наталья Зубарева в сети известна как доктор и диетолог. Но несмотря на сферу своей деятельности, широкую популярность роскошная брюнетка получила как новая возлюбленная актера и музыканта Алексея Воробьева

32-летний певец старается тщательно скрывать от глаз окружающих свою личную жизнь, однако не так давно прессе стало известно, что молодой человек связал себя узами брака именно с Натальей. Как бы тщательно Алексей и его спутница не скрывали своих отношений, эта новость стала известна поклонникам. Также новая возлюбленная Воробьева не скрывает того факта, что ждет ребенка.

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Вот только ни артист, ни его дама не подтверждают информации, что скоро станут родителями. Но большинство поклонников уверены, что отцом ребенка является звезда «Деффчонок» — Воробьев.

Известно, что 33-летняя Наталья в прошлом году развелась со своим супругом, в браке с которым была десять лет. Также от предыдущего союза женщина воспитывает дочь Даниэлу и сына Демьяна.

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Фотографии дочери и сына Зубаревой часто появляются в ее микроблоге. Алексей нашел общий язык с ее детьми. Также артист подружился и с четвероногим другом Натальи — псом породы корги, по кличке Элвис.

Многие уверены, что после тайной регистрации брака в Вегасе супруги живут вместе с детьми Натальи под одной крышей. Кроме этого, не так давно пару видели вместе на светском рауте, а до этого они вместе отдыхали на заграничном курорте.