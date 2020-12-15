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«Не побоялся и взял в жены женщину с двумя детьми» Как выглядит жена А. Воробьева, которая ждет от него ребенка 

Veasy.ru 5 часов назад
Как выглядит жена певца и актера Воробьева
Фото: Instagram
Наталья Зубарева в сети известна как доктор и диетолог. Но несмотря на сферу своей деятельности, широкую популярность роскошная брюнетка получила как новая возлюбленная актера и музыканта Алексея Воробьева.
32-летний певец старается тщательно скрывать от глаз окружающих свою личную жизнь, однако не так давно прессе стало известно, что молодой человек связал себя узами брака именно с Натальей. Как бы тщательно Алексей и его спутница не скрывали своих отношений, эта новость стала известна поклонникам. Также новая возлюбленная Воробьева не скрывает того факта, что ждет ребенка.
Instagram
Вот только ни артист, ни его дама не подтверждают информации, что скоро станут родителями. Но большинство поклонников уверены, что отцом ребенка является звезда «Деффчонок» — Воробьев.
Известно, что 33-летняя Наталья в прошлом году развелась со своим супругом, в браке с которым была десять лет. Также от предыдущего союза женщина воспитывает дочь Даниэлу и сына Демьяна.
Instagram
Фотографии дочери и сына Зубаревой часто появляются в ее микроблоге. Алексей нашел общий язык с ее детьми. Также артист подружился и с четвероногим другом Натальи — псом породы корги, по кличке Элвис.
Многие уверены, что после тайной регистрации брака в Вегасе супруги живут вместе с детьми Натальи под одной крышей. Кроме этого, не так давно пару видели вместе на светском рауте, а до этого они вместе отдыхали на заграничном курорте.
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Звёзды , Алексей Воробьев , Наталья Зубарева
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