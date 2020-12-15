Пригожин обвинил Шнурова в поддержке «певичек без голоса» 

Продюсер Иосиф Пригожин обвинил музыканта Сергея Шнурова в поддержке зависимых от запрещенных веществ певиц. Об этом сообщает StarHit.
«Подлизывает певичкам без голоса, которые не поют, а скрипят. Да еще и безвылазно сидят на наркотиках и алкоголе. Это же треш»,
— высказался шоумен, при этом не пояснив, о каких именно исполнительницах идет речь.
Дело в том, что продюсер возмущен тем, что лидер группы «Ленинград» постоянно критикует его супругу, певицу Валерию:
«Человек хотя бы нашел в себе мужество и написал, что у него антагонизм по отношению к Пригожину, ну не нравлюсь я, не симпатичен. Но Валерия — признанная народная артистка».
Ранее «Рамблер» писал о том, что Иосиф Пригожин предложил Сергею Шнурову сделку.