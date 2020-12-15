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Пригожин обвинил Шнурова в поддержке «певичек без голоса» 

Мария Грибова 1 час назад
Пригожин обвинил Шнурова в поддержке «певичек без голоса»
Фото: РИА Новости
Продюсер Иосиф Пригожин обвинил музыканта Сергея Шнурова в поддержке зависимых от запрещенных веществ певиц. Об этом сообщает StarHit.

«Подлизывает певичкам без голоса, которые не поют, а скрипят. Да еще и безвылазно сидят на наркотиках и алкоголе. Это же треш»,

— высказался шоумен, при этом не пояснив, о каких именно исполнительницах идет речь.
Дело в том, что продюсер возмущен тем, что лидер группы «Ленинград» постоянно критикует его супругу, певицу Валерию:

«Человек хотя бы нашел в себе мужество и написал, что у него антагонизм по отношению к Пригожину, ну не нравлюсь я, не симпатичен. Но Валерия — признанная народная артистка».

Ранее «Рамблер» писал о том, что Иосиф Пригожин предложил Сергею Шнурову сделку.
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Звёзды , Сергей Шнуров , Иосиф Пригожин , Валерия
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