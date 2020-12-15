Ещё
Далее:
Читайте также:
Фильмы, которые нужно смотреть в постели
Фильмы, которые нужно смотреть в постели В Okko онлайн ⟶

Надежда Бабкина объяснила, почему молодой муж избегает совместных проектов и походов на мероприятия 

Teleprogramma.pro и ещё 1 19 часов назад
Бабкина объяснила, почему муж с ней не выходит в свет
Фото: @ngbabkina
Надежда Бабкина успевает все: руководить театром, строить семейную жизнь, писать книги. Недавно она представила свою книгу «Модная народная», где рассказала не только о творчестве, но и интересных личных подробностях. Оказывается, молодой супруг артистки, Евгений Гор не хочет посещать вместе с ней ток-шоу, так как избегает излишнего внимания к своей персоне.
Пара вместе вот уже 15 лет. Все эти годы отношения худрука «Русской песни» с молодым исполнителем являются объектом пристального внимания со стороны прессы, поклонников и знаменитостей.
Часто появляются различные слухи, которые далеки от действительности. Именно поэтому мужчина старается давать как можно меньше поводов для обсуждения. Исходя из этих соображений, супруги решили не только не посещать шоу-программы, но и не исполнять композиции дуэтом и не ходить вместе на светские мероприятия.
А вот без знаменитой супруги Евгений Гор готов принимать участие в съемках. Артистка также отметила, что она спокойно реагирует на все слухи и новости о себе, а вот ее муж воспринимает каждое сообщение близко к сердцу.
«Он не обладает моей закалкой и не может отбиваться от всех», — отметила певица в книге. Отдельную главу артистка уделила своей любви. Она рассказала историю знакомства с будущим избранником. Пара встретилась в 2003 году в Саратове. Евгений был участником конкурса, а артистка — членом жюри. Надежда Бабкина так впечатлила парня, что он решил во что бы то не стало, отыскать ее, пишет сайт Актуальные новости.
Удача была на стороне парня. Он не просто нашел знаменитость, но и смог заинтересовать ее. Разговор продолжался всю ночь, а на утро артистка вернулась в Москву. Но оказалось, что мимолетная встреча запала ей в душу, спустя три месяца она позвала молодого человека в столицу. Так началась многолетняя история их отношения. Ранее певица опубликовала архивный снимок с концерта, главным зрителем которого был ее наследник. Артистка редко кого пускает в свою жизнь, но недавно сделал исключение, сообщает
Пятый канал.
Видео дня. Самые красивые молодые жены миллиардеров
Teleprogramma.pro: последние новости
«Все не так драматично»: Рената Литвинова рассказала о борьбе с коронавирусом «Все не так драматично»: Рената Литвинова рассказала о борьбе с коронавирусом «Можем говорить о Насте, как о живом человеке»: Манучаров рассказал о состоянии Заворотнюк «Можем говорить о Насте, как о живом человеке»: Манучаров рассказал о состоянии Заворотнюк Маковецкий разразился нецензурной бранью, прочитав новости о своем заражении CoViD-19 Маковецкий разразился нецензурной бранью, прочитав новости о своем заражении CoViD-19
Женский форум
Звёзды , Евгений Гор , Надежда Бабкина
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Как живет Борис Моисеев после второго инсульта
02:00
Как живет Борис Моисеев после второго инсульта
Звёзды
Княгини и звезды Playboy: самые красивые жены богачей
12:58
Княгини и звезды Playboy: самые красивые жены богачей
Звёзды
Фейковые секреты фитнес-моделей из Инстаграм
09:32
Фейковые секреты фитнес-моделей из Инстаграм
Красота
Солистки группы «ВИА Гра» назвали «фишку» Меладзе
00:40
Солистки группы «ВИА Гра» назвали «фишку» Меладзе
Звёзды
Самые скандальные романы на «Ледниковом периоде»
09:46
Самые скандальные романы на «Ледниковом периоде»
Звёзды
Что стало с супермоделями 90-х
10:20
Что стало с супермоделями 90-х
Звёзды
В передозировке Алибасова «Виагрой» обвинили обезьяну
01:34
В передозировке Алибасова «Виагрой» обвинили обезьяну
Звёзды
Продукты, которые вызывают зависимость
06:09
Продукты, которые вызывают зависимость
Еда
Уборка дома для ленивых: лайфхаки, упрощающие быт
09:14
Уборка дома для ленивых: лайфхаки, упрощающие быт
Своими руками
Звездные красотки, которые станут мамами в 2021 году
02:48
Звездные красотки, которые станут мамами в 2021 году
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение