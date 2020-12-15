Бабкина объяснила, почему муж с ней не выходит в свет

Надежда Бабкина успевает все: руководить театром, строить семейную жизнь, писать книги. Недавно она представила свою книгу «Модная народная», где рассказала не только о творчестве, но и интересных личных подробностях. Оказывается, молодой супруг артистки, Евгений Гор не хочет посещать вместе с ней ток-шоу, так как избегает излишнего внимания к своей персоне.

Пара вместе вот уже 15 лет. Все эти годы отношения худрука «Русской песни» с молодым исполнителем являются объектом пристального внимания со стороны прессы, поклонников и знаменитостей.

Часто появляются различные слухи, которые далеки от действительности. Именно поэтому мужчина старается давать как можно меньше поводов для обсуждения. Исходя из этих соображений, супруги решили не только не посещать шоу-программы, но и не исполнять композиции дуэтом и не ходить вместе на светские мероприятия.

А вот без знаменитой супруги Евгений Гор готов принимать участие в съемках. Артистка также отметила, что она спокойно реагирует на все слухи и новости о себе, а вот ее муж воспринимает каждое сообщение близко к сердцу.

«Он не обладает моей закалкой и не может отбиваться от всех», — отметила певица в книге. Отдельную главу артистка уделила своей любви. Она рассказала историю знакомства с будущим избранником. Пара встретилась в 2003 году в Саратове. Евгений был участником конкурса, а артистка — членом жюри. Надежда Бабкина так впечатлила парня, что он решил во что бы то не стало, отыскать ее, пишет сайт Актуальные новости.

Удача была на стороне парня. Он не просто нашел знаменитость, но и смог заинтересовать ее. Разговор продолжался всю ночь, а на утро артистка вернулась в Москву. Но оказалось, что мимолетная встреча запала ей в душу, спустя три месяца она позвала молодого человека в столицу. Так началась многолетняя история их отношения. Ранее певица опубликовала архивный снимок с концерта, главным зрителем которого был ее наследник. Артистка редко кого пускает в свою жизнь, но недавно сделал исключение, сообщает