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Боярская прокомментировала отношения с Козловским 

WMJ.ru и ещё 2 2 часа назад
Боярская прокомментировала отношения с Козловским
Фото: WMJ.RU
34-летняя актриса призналась, что ей с бывшим возлюбленным удалось сохранить теплые взаимоотношения. Они до сих пор продолжают работать вместе.
На днях Елизавета Боярская стала гостьей YouTube-шоу «Эмпатия Манучи». В откровенной беседе с Вячеславом Манучаровым дочь Михаила Боярского впервые за долгое время прокомментировала отношения с Данилой Козловским.
До брака с Максимом Матвеевым актриса и звезда «Легенды № 17» встречались. Роман актеров долгое время был предметом обсуждения, пресса пестрила скандальными заголовками. Однако Боярская отметила, что половина опубликованного — плод больной фантазии журналистов.
Она также разбила миф о том, что якобы Михаил Сергеевич повлиял на ее решение разойтись с главным секс-символом современного отечественного кинематографа.

«Никогда такого не было, чтобы папа влиял на мою личную жизнь! Никогда!»

— отрезала Лиза.
С Козловским она работает на одной сцене по сей день. Бывшие возлюбленные сумели разойтись без лишних оскорблений и сохранили дружеские отношения.

«Это была прекрасная студенческая история. Сейчас мы очень большие друзья и близкие люди. Эта история даже помогает нам в работе, ведь пять лет мы репетировали вместе»,

— подытожила актриса.
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Звёзды , Данила Козловский , Елизавета Боярская , Михаил Боярский , Максим Матвеев
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