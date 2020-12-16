Боярская прокомментировала отношения с Козловским 

34-летняя актриса призналась, что ей с бывшим возлюбленным удалось сохранить теплые взаимоотношения. Они до сих пор продолжают работать вместе.

До брака с Максимом Матвеевым актриса и звезда «Легенды № 17» встречались. Роман актеров долгое время был предметом обсуждения, пресса пестрила скандальными заголовками. Однако Боярская отметила, что половина опубликованного — плод больной фантазии журналистов.

Она также разбила миф о том, что якобы Михаил Сергеевич повлиял на ее решение разойтись с главным секс-символом современного отечественного кинематографа.

«Никогда такого не было, чтобы папа влиял на мою личную жизнь! Никогда!»

— отрезала Лиза.

С Козловским она работает на одной сцене по сей день. Бывшие возлюбленные сумели разойтись без лишних оскорблений и сохранили дружеские отношения.

«Это была прекрасная студенческая история. Сейчас мы очень большие друзья и близкие люди. Эта история даже помогает нам в работе, ведь пять лет мы репетировали вместе»,

— подытожила актриса.