Петросян может стать отцом в третий раз

Писатель Георгий Териков уже больше пятидесяти лет дружит с Евгением Петросяном . С юмористом, у которого недавно родился сын, он видится почти каждый день. О том, как повлияло рождение ребенка на Петросяна и почему его супруга Татьяна Брухунова стала строгой, Териков рассказал в интервью нашему изданию.

— Георгий Карпович, наверняка вы видели Вагана — сына Петросяна и Брухуновой?

— Конечно, я видел ребенка, — рассказывает Григорий. — Очень хороший мальчик, смешной такой. Сейчас очень похож на Женю! Хотя, конечно, трудно сказать. У меня сын был блондином, а потом потемнел! Женя радуется, что стал отцом. Балуется с ребенком. Молодец он!

— Татьяна, наверное, тоже рада, что ее мечта сбылась?

— Таня строгая стала какая-то. Не знаю, почему. Там же еще теща с ними сейчас живет. Они, кстати, все переболели коронавирусом. И ребеночек тоже. Но сейчас все в порядке. Женька вчера мне позвонил. Я ему говорю: «Завтра иду на передачу про тебя. Что сказать?» — он всегда мне потом высказывает, что я что-то не то сказал. Отвечает: «Скажи, что мы все живы-здоровы. И всем этого же желаем!»

— А как дела у Елены Степаненко?

— Я давно с ней не общался. Но считаю, что у нее все в порядке. Она сейчас работает с очередным армянином.

— Говорят, что она вместе с дочкой Петросяна Викториной были удивлены рождению малыша у Брухуновой, они даже настаивали на проведении теста ДНК.

— Это глупости. Петросян тоже был очень возмущен этой информацией. Даже мне говорил: «Что за глупости!» Но мне эти темы сейчас обсуждать некогда. Я работаю с утра до вечера.

Недавно сделали «Петросян-шоу»: там 39 номеров — мои! Почти все! Сейчас уже готовлю новый материал. Делать нечего — раньше постоянно летал куда-то, а сейчас из-за пандемии только сидишь и кропаешь за компьютером.

— Про новорожденного ребенка Петросяна номер уже придумали?

— Про ребеночка будет, но пока его еще не сняли. Это будет номер в исполнении не Петросяна, а его ребят-артистов. В одном куплете они будут петь: «Только женился — и сразу ребеночек. А я пять лет женат, и все никак!»

— В тусовке говорят, что Петросян останавливаться не собирается. И они, мол, сейчас с Татьяной думают над очередным пополнением.

— А почему нет?! В 75 лет все возможно. И в 80 бывает в порядке. У меня и сейчас, в 90 лет, все в порядке. Это дело нехитрое.

— Уход за малышом — дело затратное. А у артистов сейчас нет концертов! Евгений Ваганович не жалуется на недостаток денег?

— У него все счета арестованы из-за развода со Степаненко. А концертов нет вообще. Раньше был где-то один раз в месяц. А сейчас — ноль. Но у него, наверное, есть какие-то сбережения. Я ему говорю: «Жень, может, тебе надо денег подбросить?» Он всегда отвечает: «Да нет, справлюсь!» Он мне такой подарок на день рождения прислал: дорогие часы, галстук, цветы! Часы ношу теперь, на съемках «Пусть говорят» в них был. Женя — хороший друг!

«Викторине не на что обижаться!»

Георгий Карпович знает о непростых отношениях Петросяна с дочкой Викториной от первого брака. С юмористом, увы, она не общается. Викторина сейчас живет в США и во всем поддерживает Елену Степаненко. Впрочем, Георгий Карпович признается: обижаться на Петросяна ей не за что.

— Он всегда ей помогал! — заявляет друг юмориста. — В Америке дом купил, внуков поднял. А они ему ни копейки не дали! По словам Георгия Карповича, к Викторине Петросян всегда относился с большим вниманием. Когда умерла ее мама, юморист воспитывал дочь в одиночку. И очень часто брал с собой на гастроли, чтобы девочка не оставалась без внимания. А потом она стала жить в Америке и встречались они не так часто, — уверяет Териков. — Но он никогда о ней не забывал и всегда помогал материально!