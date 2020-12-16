Ещё
Далее:
Читайте также:
Главный эротический фильм десятилетия
Главный эротический фильм десятилетия Только взрослым ⟶

Лана Дель Рей выйдет замуж 

Lenta.ru 1 час назад
Лана Дель Рей выйдет замуж
Фото: Globallookpress.com
Американская певица Лана Дель Рей выйдет замуж за бойфренда Клэйтона Джонсона. Пара обручилась после полугода отношений, сообщает портал US Weekly.
Фанаты 35-летней артистки заметили обручальное кольцо у нее на пальце во время появления Дель Рей на вечернем шоу Джимми Фэллона 14 декабря. Источник также подтвердил журналистам эту информацию, заявив, что Джонсон сделал певице предложение совсем недавно. Представитель Дель Рей отказался комментировать произошедшее.
Ранее Лана Дель Рей раскритиковала ряд поп-артисток, включая Бейонсе, за песни про «**** [секс] и измены». Артистка призналась, что ей надоело, что женщины из индустрии музыки обвиняют ее в восхвалении насилия, в то время как она — просто известная персона, которая поет о реальных вещах.
В марте певица рассталась с 46-летним полицейским Шоном Ларкиным, с которым встречалась с 2019 года.
Видео дня. Самые красивые молодые жены миллиардеров
Последние новости
Экс-помощница Трампа дала Байдену совет насчет России Экс-помощница Трампа дала Байдену совет насчет России В США испытание Россией «Владимира Мономаха» назвали превью конца цивилизации В США испытание Россией «Владимира Мономаха» назвали превью конца цивилизации Около сотни армянских военнослужащих пропали в Карабахе Около сотни армянских военнослужащих пропали в Карабахе
Звёзды , Джимми Фэллон , Лана Дель Рей
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Княгини и звезды Playboy: самые красивые жены богачей
12:58
Княгини и звезды Playboy: самые красивые жены богачей
Звёзды
Фейковые секреты фитнес-моделей из Инстаграм
09:32
Фейковые секреты фитнес-моделей из Инстаграм
Красота
Солистки группы «ВИА Гра» назвали «фишку» Меладзе
00:40
Солистки группы «ВИА Гра» назвали «фишку» Меладзе
Звёзды
Самые скандальные романы на «Ледниковом периоде»
09:46
Самые скандальные романы на «Ледниковом периоде»
Звёзды
Что стало с супермоделями 90-х
10:20
Что стало с супермоделями 90-х
Звёзды
В передозировке Алибасова «Виагрой» обвинили обезьяну
01:34
В передозировке Алибасова «Виагрой» обвинили обезьяну
Звёзды
Продукты, которые вызывают зависимость
06:09
Продукты, которые вызывают зависимость
Еда
Уборка дома для ленивых: лайфхаки, упрощающие быт
09:14
Уборка дома для ленивых: лайфхаки, упрощающие быт
Своими руками
Звездные красотки, которые станут мамами в 2021 году
02:48
Звездные красотки, которые станут мамами в 2021 году
Звёзды
Знаменитости с очень странными привычками
10:42
Знаменитости с очень странными привычками
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение