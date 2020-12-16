Седокова рассказала, что помогло ей выжить в шоу-бизнесе

Певица Анна Седокова в Instagram поздравила себя с днем рождения. Ей исполнилось 38 лет. Как отметила исполнительница, в шоу-бизнесе она уже 18 лет. Вместе со своими поклонниками она прошла длинный путь к успеху. Звезда поблагодарила верных фанатов за поддержку.

«Подводя итоги, я могу точно сказать, что именно любовь способна дать тебе такую сильную опору. Любовь к себе и ценность себя. В мире, где женщину обесценивают из-за ее возраста и килограммов, взвешивают на весах социального мнения, определяют ее успешность по дорогим машинам и бриллиантам, мы как-то держимся. Не отрицая, а принимая. Вы позволили мне быть собой и это самая большая роскошь».

«Аня, с днем рождения. Вы нашли очень правильные слова», «Аня, вы настоящая красотка. Хочется пожелать вам всегда оставаться такой неповторимой и желанной», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что в сентябре нынешнего года Анна Седокова вышла замуж за баскетболиста Яниса Тимма. У исполнительницы трое детей от предыдущих отношений с разными мужчинами. Со спортсменом пока общих наследников у нее нет. Смотрите также: