Ещё
Далее:
Читайте также:
Самая высокооплачиваемая актриса в мире
Самая высокооплачиваемая актриса в мире Смотреть фильмы ⟶

«Любовь к себе и ценность себя»: Седокова рассказала, что помогло ей выжить в мире шоу-бизнеса 

Teleprogramma.pro и ещё 1 3 часа назад
Седокова рассказала, что помогло ей выжить в шоу-бизнесе
Фото: Globallookpress.com
Певица Анна Седокова в Instagram поздравила себя с днем рождения. Ей исполнилось 38 лет. Как отметила исполнительница, в шоу-бизнесе она уже 18 лет. Вместе со своими поклонниками она прошла длинный путь к успеху. Звезда поблагодарила верных фанатов за поддержку.
«Подводя итоги, я могу точно сказать, что именно любовь способна дать тебе такую сильную опору. Любовь к себе и ценность себя. В мире, где женщину обесценивают из-за ее возраста и килограммов, взвешивают на весах социального мнения, определяют ее успешность по дорогим машинам и бриллиантам, мы как-то держимся. Не отрицая, а принимая. Вы позволили мне быть собой и это самая большая роскошь».
«Аня, с днем рождения. Вы нашли очень правильные слова», «Аня, вы настоящая красотка. Хочется пожелать вам всегда оставаться такой неповторимой и желанной», — отметили в комментариях пользователи.
Напомним, что в сентябре нынешнего года Анна Седокова вышла замуж за баскетболиста Яниса Тимма. У исполнительницы трое детей от предыдущих отношений с разными мужчинами. Со спортсменом пока общих наследников у нее нет. Смотрите также:
Видео дня. Самые красивые молодые жены миллиардеров
Teleprogramma.pro: последние новости
Маковецкий разразился нецензурной бранью, прочитав новости о своем заражении CoViD-19 Маковецкий разразился нецензурной бранью, прочитав новости о своем заражении CoViD-19 «Можем говорить о Насте, как о живом человеке»: Манучаров рассказал о состоянии Заворотнюк «Можем говорить о Насте, как о живом человеке»: Манучаров рассказал о состоянии Заворотнюк Снигирь о союзе с Цыгановым: «Люди по умолчанию решили, что у него «осталось семь голодных детей» Снигирь о союзе с Цыгановым: «Люди по умолчанию решили, что у него «осталось семь голодных детей»
Женский форум
Звёзды , Анна Седокова
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Как живет Борис Моисеев после второго инсульта
02:00
Как живет Борис Моисеев после второго инсульта
Звёзды
Княгини и звезды Playboy: самые красивые жены богачей
12:58
Княгини и звезды Playboy: самые красивые жены богачей
Звёзды
Фейковые секреты фитнес-моделей из Инстаграм
09:32
Фейковые секреты фитнес-моделей из Инстаграм
Красота
Солистки группы «ВИА Гра» назвали «фишку» Меладзе
00:40
Солистки группы «ВИА Гра» назвали «фишку» Меладзе
Звёзды
Самые скандальные романы на «Ледниковом периоде»
09:46
Самые скандальные романы на «Ледниковом периоде»
Звёзды
Что стало с супермоделями 90-х
10:20
Что стало с супермоделями 90-х
Звёзды
В передозировке Алибасова «Виагрой» обвинили обезьяну
01:34
В передозировке Алибасова «Виагрой» обвинили обезьяну
Звёзды
Продукты, которые вызывают зависимость
06:09
Продукты, которые вызывают зависимость
Еда
Уборка дома для ленивых: лайфхаки, упрощающие быт
09:14
Уборка дома для ленивых: лайфхаки, упрощающие быт
Своими руками
Звездные красотки, которые станут мамами в 2021 году
02:48
Звездные красотки, которые станут мамами в 2021 году
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение