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Боярская вспомнила о романе с Козловским 

Стелла Шмель 2 часа назад
Боярская вспомнила о романе с Козловским
Фото: РИА Новости
Актриса Елизавета Боярская рассказала, какие отношения ее связывают в настоящий момент с актером Данилой Козловским. Об этом она рассказала в эфире ток-шоу на Youtube "Эмпатия Манучи" с Вячеславом Манучаровым.
Боярская заявила, что половина слухов, сопровождавших их бурный роман, не правда. И расхожее мнение о том, что Михаил Боярский заставил дочь разойтись с Козловским — тоже. Так или иначе, пара действительно распалась. Хотя Боярская утверждает, что им с Данилой удалось расстаться на дружеской ноте и сохранить приятельские отношения.

"Это была прекрасная студенческая история. Сейчас мы очень большие друзья и близкие люди. Эта история даже помогает нам в работе, ведь пять лет мы репетировали вместе",

— сказала она.
Ранее "Рамблер" писал, что Лободу уличили в плагиате выступления.
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