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Седокова рассказала, как выжила в шоу-бизнесе 

Елизавета Назарова 2 часа назад
16 декабря популярной певице Анне Седоковой исполнилось 38 лет. В честь этого звезда написала пост в Instagram, где поздравила себя и рассказала о своем пути к славе. "Рамблер" публикует текст ее признания.
Певица рассказала, что в шоу-бизнесе уже 18 лет, и за это время научилась многому. Кроме того, она поблагодарила своих поклонников за поддержку и отметила, что эти годы длились для нее как сотня лет.

"И подводя итоги, я могу точно сказать, что именно любовь, способна дать тебе такую сильную опору. Любовь к себе и ценность себя. В мире, где женщину обесценивают из за ее возраста и килограммов, взвешивают на весах социального мнения, определяют ее успешность по дорогим машинам и бриллиантам, мы как то держимся. Не отрицая, а принимая. Вы позволили мне быть собой и это самая большая роскошь" (Прим. ред. — орфография и пунктуация автора сохранены)

В конце звезда поблагодарила коллег, семью и тех людей, с которыми сотрудничала все это время.
Напомним, Анна Седокова родилась в Киеве. На Украине она получила известность благодаря тому, что стала ведущей шоу "Подъем". В России она прославилась в 2002 году, когда прошла отбор в "ВИА Гру". Спустя два года она ушла из группы и начала сольную карьеру.
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