Ещё
Далее:
Читайте также:
«Довод» - ЦРУ против русских
«Довод» - ЦРУ против русских Смотреть в Okko ⟶

Маковецкий разразился нецензурной бранью, прочитав новости о своем заражении COVID-19 

Teleprogramma.pro 2 часа назад
Маковецкий разразился бранью на вопрос о COVID-19
Фото: Экспресс газета
С начала пандемии коронавирусом переболели Надежда Бабкина, Лев Лещенко, Татьяна Навка с мужем и многие другие. Судя по всему, положительный тест подтвердился у 62-летнего народного артиста России Сергея Маковецкого.
16 декабря появились новости, что он прошел исследование, которое выдало положительный результат. Факт, что информация просочилась в СМИ, почему-то вывел из равновесия актера. Он бурно отреагировал на новости о себе и призвал посылать «куда подальше» тех сообщил о его диагнозе.

«Не верьте *** этим коллегам! Пошлите всех к ***! Просто пошлите всех коллег к *** и все», — эмоционально высказался актер в беседе с 5-tv.ru.

Что именно вызвало гнев: само заболевание или то, что его не удалось сохранить в тайне, актер пояснять не стал. Тем не менее, директор театра имени Вахтангова, где служит Сергей Маковецкий, тоже подтвердил, что актер не смог уберечься от «ковида». Знаменитость будет на карантине до 20 декабря.
После ему проведут повторный тест на вирус. Если он окажется отрицательным, то Сергей Маковецкий приступит к работе, сообщает телеканал «360». Елена Маковецкая, жена актера в беседе с kp.ru отметила, что спокойна за супруга, никаких поводов для беспокойства пока нет. Тест актер решил сделать после того, как у него пропало обоняние.
«В декабре много работы, но он очень ответственно подошел к вопросу самоизоляции — как только у него пропало обоняние, то тут же сдал тест. Сейчас дома на самоизоляции, его состояние здоровья под контролем врача», — отметила Елена Маковецкая.
В декабре в России началась вакцинация от коронавируса. Тем не менее, власти не исключают, что часть ограничений, введенных из-за пандемии, будет сохранена и в 2021 году, сообщает ФАН.
Видео дня. Самые красивые молодые жены миллиардеров
Teleprogramma.pro: последние новости
«Можем говорить о Насте, как о живом человеке»: Манучаров рассказал о состоянии Заворотнюк «Можем говорить о Насте, как о живом человеке»: Манучаров рассказал о состоянии Заворотнюк Снигирь о союзе с Цыгановым: «Люди по умолчанию решили, что у него «осталось семь голодных детей» Снигирь о союзе с Цыгановым: «Люди по умолчанию решили, что у него «осталось семь голодных детей» «Это такое неуважение!»: Лобода со скандалом отказалась выступать на «Золотом граммофоне» «Это такое неуважение!»: Лобода со скандалом отказалась выступать на «Золотом граммофоне»
Женский форум 1
Звёзды , Сергей Маковецкий , Надежда Бабкина , Лев Лещенко , Татьяна Навка , ТРК "Петербург-Пятый канал" , Комсомольская правда
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Как живет Борис Моисеев после второго инсульта
02:00
Как живет Борис Моисеев после второго инсульта
Звёзды
Княгини и звезды Playboy: самые красивые жены богачей
12:58
Княгини и звезды Playboy: самые красивые жены богачей
Звёзды
Фейковые секреты фитнес-моделей из Инстаграм
09:32
Фейковые секреты фитнес-моделей из Инстаграм
Красота
Солистки группы «ВИА Гра» назвали «фишку» Меладзе
00:40
Солистки группы «ВИА Гра» назвали «фишку» Меладзе
Звёзды
Самые скандальные романы на «Ледниковом периоде»
09:46
Самые скандальные романы на «Ледниковом периоде»
Звёзды
Что стало с супермоделями 90-х
10:20
Что стало с супермоделями 90-х
Звёзды
В передозировке Алибасова «Виагрой» обвинили обезьяну
01:34
В передозировке Алибасова «Виагрой» обвинили обезьяну
Звёзды
Продукты, которые вызывают зависимость
06:09
Продукты, которые вызывают зависимость
Еда
Уборка дома для ленивых: лайфхаки, упрощающие быт
09:14
Уборка дома для ленивых: лайфхаки, упрощающие быт
Своими руками
Звездные красотки, которые станут мамами в 2021 году
02:48
Звездные красотки, которые станут мамами в 2021 году
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение