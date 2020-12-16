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Как живет Борис Моисеев после второго инсульта 

Елизавета Назарова 52 минуты назад
Популярный певец Борис Моисеев давно не появлялся на сцене и светских мероприятиях из-за проблем со здоровьем. О его состоянии рассказывают знакомые и коллеги, которые регулярно навещают артиста. О его здоровье ходит много слухов, но сам певец их не подтверждает. При этом его жизнью и творчеством продолжают интересоваться миллионы. Смотрите видео и узнайте, как живет Борис Моисеев после двух перенесенных инсультов.
В 2010 году Моисеев впервые перенес инсульт, после которого прошел курс реабилитации, но так и не смог полностью восстановиться. В 2015 его сразил повторный инсульт. При этом, с того момента он все равно выпустил несколько песен.
Ранее "Рамблер" сообщал, что названа самая дорогая звезда года.
Звёзды , Видео , Борис Моисеев
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