Как живет Борис Моисеев после второго инсульта 

Популярный певец Борис Моисеев давно не появлялся на сцене и светских мероприятиях из-за проблем со здоровьем. О его состоянии рассказывают знакомые и коллеги, которые регулярно навещают артиста. О его здоровье ходит много слухов, но сам певец их не подтверждает. При этом его жизнью и творчеством продолжают интересоваться миллионы. Смотрите видео и узнайте, как живет Борис Моисеев после двух перенесенных инсультов.

В 2010 году Моисеев впервые перенес инсульт, после которого прошел курс реабилитации, но так и не смог полностью восстановиться. В 2015 его сразил повторный инсульт. При этом, с того момента он все равно выпустил несколько песен.