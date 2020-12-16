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«Все не так драматично»: Рената Литвинова рассказала о борьбе с коронавирусом 

Teleprogramma.pro 21 минуту назад
Литвинова рассказала о борьбе с коронавирусом
Фото: @renatalitvinovaofficiall
53-летняя Рената Литвинова несколько дней назад сообщила, что больна коронавирусом. Актриса, как человек очень ответственный, мгновенно самоизолировалась и начала лечение. Сейчас компанию звезде составляет только ее любимый кот. В Instagram Рената Литвинова рассказала, как проходят ее будни.

«Сижу дома, собираю елку, варю шиповник, кормлю голубей снаружи, кота внутри, прислушиваюсь, все не так драматично», — написала актриса.

Поклонники немедленно поддержали знаменитость, пожелав ей скорейшего выздоровления. «Не грустите! Вы же так любите свой дом! Он тоже соскучился! Будьте здоровы!», «Рената, очаровательная и воздушная, храни вас бог», «Скорейшего выздоровления, дорогая Рената!» — высказываются подписчики Ренаты Литвиновой.
Напомним, сообщив о своей болезни, актриса очень переживала за то, что могла заразить свою престарелую маму, с которой общалась незадолго до того, как обнаружила у себя первые признаки коронавируса.
Но судя по тому, что Рената Литвинова пишет в Instagram только о своем состоянии, мама звезды здорова. Смотрите также
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