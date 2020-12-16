Лазарев заявил о тяжелом финансовом положении

Российский певец Сергей Лазарев пожаловался на тяжелое финансовое положение, с которым столкнулись многие артисты из-за пандемии коронавируса. Об этом исполнитель рассказал в интервью порталу «Дни.ру».

Он заявил, что расходы артистов во время пандемии «не только не уменьшились, но даже выросли, ведь все равно надо и песни покупать, и клипы снимать, и костюмы шить» для тех выступлений, что не были отменены в связи с ограничениями. Исполнитель добавил, что при всех трудностях он не уволил ни одного человека из своей группы и исправно выплачивает всем зарплату.

«При этом доходов стало в десять раз меньше»,

— добавил Лазарев, суммировав финансовые итоги года.

Ранее бедственное положение артистов прокомментировал поп-исполнитель Витас. Он призвал коллег прекратить ныть и «думать о бабле».