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Сергей Лазарев заявил о тяжелом финансовом положении 

Lenta.ru 47 минут назад
Лазарев заявил о тяжелом финансовом положении
Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости
Российский певец Сергей Лазарев пожаловался на тяжелое финансовое положение, с которым столкнулись многие артисты из-за пандемии коронавируса. Об этом исполнитель рассказал в интервью порталу «Дни.ру».
Он заявил, что расходы артистов во время пандемии «не только не уменьшились, но даже выросли, ведь все равно надо и песни покупать, и клипы снимать, и костюмы шить» для тех выступлений, что не были отменены в связи с ограничениями. Исполнитель добавил, что при всех трудностях он не уволил ни одного человека из своей группы и исправно выплачивает всем зарплату.

«При этом доходов стало в десять раз меньше»,

— добавил Лазарев, суммировав финансовые итоги года.
Ранее бедственное положение артистов прокомментировал поп-исполнитель Витас. Он призвал коллег прекратить ныть и «думать о бабле».
В мае музыкальный продюсер Иосиф Пригожин пожаловался на «чудовищное» положение артистов из-за коронавируса. Продюсер подчеркнул, что артисты платят налоги, и государство должно возвращать им деньги, если они оказываются в сложной ситуации и нуждаются в поддержке.
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