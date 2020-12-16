Лазарев заявил о финансовых трудностях

Певец Сергей Лазарев рассказал о тяжелом финансовом положении из-за пандемии коронавируса. Артист дал интервью изданию "Дни.ру".
Лазарев пожаловался, что во время пандемии расходы исполнителей не уменьшились, а, наоборот, выросли:
"Ведь все равно надо и песни покупать, и клипы снимать, и костюмы шить — какие-то мероприятия ведь проходят. При этом доходов стало в десять раз меньше", — заявил певец.
По его словам, он продолжает платить зарплату своей команде и никого не увольнял.
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