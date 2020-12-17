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Решетова высказалась о главных уроках года 

Даня Виттиг 1 час назад
«Розовых очков больше нет»
Фото: @volkonskaya.reshetova
Уходящий год изменил многие судьбы людей и стал проверкой для многих пар. Например, в этом году Тимати и Анастасия Решетова объявили о расставании. Несмотря на разрыв, им удалось сохранить дружеские отношения ради сына.
Недавно модель честно ответила на вопросы подписчиков в своем Instagram.
«Чему научил Вас этот год?» — поинтересовалась одна из подписчиц. Модель призналась, что была «воспитана» этим годом. Девушка многому научилась и узнала об отношениях между мужчиной и женщиной. «Без конкретики, розовых очков больше нет. Потерялись», — поделилась Анастасия.
Потом поклонники решили узнать, какой будет ее первая реакция на новую девушку Тимати. «Придется выйти в окно», — пошутила Решетова.
Ранее "Рамблер" сообщал, что рассказал Деревянко о своем расставании с женой.
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Звёзды , Анастасия Решетова , Тимати
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