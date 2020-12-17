Уходящий год изменил многие судьбы людей и стал проверкой для многих пар. Например, в этом году Тимати Анастасия Решетова объявили о расставании. Несмотря на разрыв, им удалось сохранить дружеские отношения ради сына.

Недавно модель честно ответила на вопросы подписчиков в своем Instagram.

«Чему научил Вас этот год?» — поинтересовалась одна из подписчиц. Модель призналась, что была «воспитана» этим годом. Девушка многому научилась и узнала об отношениях между мужчиной и женщиной. «Без конкретики, розовых очков больше нет. Потерялись», — поделилась Анастасия.

Потом поклонники решили узнать, какой будет ее первая реакция на новую девушку Тимати. «Придется выйти в окно», — пошутила Решетова.