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Апексимова честно рассказала о неудачах в личной жизни 

Даня Виттиг 57 минут назад
«Меня многие боятся. Даже подходить»
Фото: кадр из фильма "Игра в правду"
На счету у Ирины Апексимовой два брака, об из которых не принесли женщине счастья. Сегодня актриса живет одна и не спешит заводить новые отношения, считая, что редкий мужчина рискнет создать с ней семью. Об этом сообщает издание Starhit.
Актриса создает впечатление сильной женщины, да и сама подтверждает этот факт. Женщина отмечает, что способна добиться большего, чем многие представители мужского пола из ее окружения.

«Я не презираю мужчин, просто постоянно разочаровываюсь. Как Дездемона из нашего спектакля до последней секунды, до сегодняшнего дня, несмотря ни на что, верю: где-то есть он — этот идеальный мужчина, который сильнее, мудрее, умнее, ироничнее. Меня многие просто боятся. Даже подходить…»

С марта 2015-го Ирина Апексимова занимает пост директора театра на Таганке. Артистка не жалуется на свои доходы и уверяет, что деньги в отношениях — не главное.

«Для меня сексуальность мужчины в его мозге, а не в кошельке. Но как раз мозг и определяет наличие хоть каких-то средств или хотя бы ума не вести меня в этот ресторан», — рассуждает актриса.

Пожалуй, единственное, на что сетует звезда, так это любовь некоторых представителей сильного пола к сплетням.

«Я вращаюсь в культурно-театральной прослойке, где тем, что называется женскими качествами, в данном случае — склонность к плетению интриг, в равной мере обладают и мужчины, и женщины. К сожалению», — резюмировала Апексимова в интервью «Известиям».

Ранее "Рамблер" сообщал про алчных мужей.
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Звёзды , газета "Известия"
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