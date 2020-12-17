Российская модель стала самой востребованной в мире 

Модель из России Ирина Шейк стала более востребована в этом году, чем самая красивая женщина в мире Белла Хадид . В 2020 году она 7 раз снялась для обложки журнала Vogue. В галерее "Рамблера" — некоторые из них.

Предыдущий рекорд принадлежал другой модели, которую назвали самой красивой женщиной в мире, Белле Хадид. Раньше она была самой востребованной моделью и за 2019 год шесть раз снялась для обложек модного журнала.

Напомним, Ирина Шейк (Шейхлисламова) родилась в России в городе Еманжелинск Челябинской области. Ее отец был шахтером и погиб в 2000 году от болезни легких. Ее мать в то время была преподавателем музыки и работала на нескольких работах, чтобы содержать дочерей.

После школы будущая модель уехала учиться в Челябинск, где попала в модельное агентство. Ее заметил скаут и предложил работать в Европе, а затем в США.