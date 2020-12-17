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Стас Костюшкин рассказал, что помешало их отношениям с Наталией Орейро 

Слово и Дело и ещё 4 13 часов назад
Костюшкин рассказал, что помешало их роману с Орейро
Фото: Слово и Дело
Знаменитый российский исполнитель Стас Костюшкин сообщил поклонникам в социальных сетях, что помешало его отношениями с актрисой Наталией Орейро. Оказывается, у певца просто не было столько денег.
В Сети стали появляться сообщения о том, что Костюшкин якобы ушел от жены и начал встречаться со звездой сериала «Дикий ангел» Наталией Орейро. Свидетельством тому были фотографии, на которых актриса запечатлена с мужчиной, очень похожим на Костюшкина. На снимках Орейро и ее спутник обнимаются и держатся за руки.
Исполнитель решил в шуточной форме отреагировать на подобные сообщения. Он опубликовал скриншот одного из таких постов, и добавил к нему ироничную подпись.

«Товарищи, категорически заявляю, у меня сейчас на ОрейрУ нет денег»,

— заявил певец, сопроводив свое сообщение смеющимися смайликами.
Фанаты на шутку отреагировали с юмором, многие заметили, что Стас совершенно не похож на спутника Орейро — певец выглядит гораздо моложе и стройнее. В целом, практически никто из фанатов Костюшкина не поверил, что на фото с Орейро запечатлен именно он.
«Вообще не похож, у оригинала улыбка шире», — утверждает подписчик. «Стас… Да, не похожи Вы на него. Этот мужик какой-то толстый… И у Вас улыбка более солнечная», — убеждена фанатка Костюшкина. «Можем тебе скинуться на Наташку», — в шутку предложили фолловеры. «Что-то стар Стас Костюшкин здесь, еще был бы он — вообще вопросов не было, но видно же, что не он», — заявил один из подписчиков певца.
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Звёзды , Стас Костюшкин , Наталия Орейро
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