Костюшкин рассказал, что помешало их роману с Орейро

Знаменитый российский исполнитель Стас Костюшкин сообщил поклонникам в социальных сетях, что помешало его отношениями с актрисой Наталией Орейро . Оказывается, у певца просто не было столько денег.

В Сети стали появляться сообщения о том, что Костюшкин якобы ушел от жены и начал встречаться со звездой сериала «Дикий ангел» Наталией Орейро. Свидетельством тому были фотографии, на которых актриса запечатлена с мужчиной, очень похожим на Костюшкина. На снимках Орейро и ее спутник обнимаются и держатся за руки.

Исполнитель решил в шуточной форме отреагировать на подобные сообщения. Он опубликовал скриншот одного из таких постов, и добавил к нему ироничную подпись.

«Товарищи, категорически заявляю, у меня сейчас на ОрейрУ нет денег»,

— заявил певец, сопроводив свое сообщение смеющимися смайликами.

Фанаты на шутку отреагировали с юмором, многие заметили, что Стас совершенно не похож на спутника Орейро — певец выглядит гораздо моложе и стройнее. В целом, практически никто из фанатов Костюшкина не поверил, что на фото с Орейро запечатлен именно он.

«Вообще не похож, у оригинала улыбка шире», — утверждает подписчик. «Стас… Да, не похожи Вы на него. Этот мужик какой-то толстый… И у Вас улыбка более солнечная», — убеждена фанатка Костюшкина. «Можем тебе скинуться на Наташку», — в шутку предложили фолловеры. «Что-то стар Стас Костюшкин здесь, еще был бы он — вообще вопросов не было, но видно же, что не он», — заявил один из подписчиков певца.