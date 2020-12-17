По ним сходили с ума: топ секс-символов XX века 

Сейчас все сходят с ума по Арону Пайперу и Тимоти Шаламе, в прошлом столетии у девушек были свои идеалы. Рассказываем о секс-символах XX века.

Серж Генсбур — французский поэт, композитор и режиссер. Его всегда окружали самые красивые девушки того времени: от княгини Франсуазы-Антуанетты Панкрацци до легендарной Джейн Биркин. Современники говорили, что, несмотря на непримечательную внешность, Серж обладал невероятной харизмой, которая притягивала к себе людей. Его родители, к слову, были эмигрантами из Российской империи. Как-то Джейн Биркин сказала о нем: «Серж был русским евреем и всю жизнь стремился звучать как можно более по-русски, да и вообще, быть как можно больше русским».

Ален Делон — французский актер, режиссер и настоящий секс-символ 1960–1980-х годов. В то время по нему сходи с ума миллионы девушек по всему миру. У него были романы с Роми Шнайдер Анитой Экберг , Брижит Бардо, Мирей Дарк, Нико и Розали ван Бремен. А все фильмы с его участием — отдельный вид искусства. Если ты не смотрел «Бассейн», обязательно посмотри (это любимый фильм нашего младшего бьюти-редактора). Кстати, в СССР Ален Делон был эталоном мужской красоты, а его имя стало нарицательным.

Кэри Грант — англо-американский актер, который сыграл в культовых фильмах XX века. За всю карьеру он снялся в более чем 70 фильмах. А еще Кэри — один их главных секс-символов старого Голливуда. У него было пять браков и впечатляющее количество романов, в том числе и с Софи Лорен . Успехом у женщин он пользовался до самой старости. Последний роман актера был с Барбарой Харрис , которая была младше его на 43 года.

Марлон Брандо

Марлон Брандо — американский актер и наш личный фаворит в этом рейтинге. Когда мы впервые увидели его архивные фото в кожаной кепке на байке, чуть не умерли от красоты. Неудивительно, что в 1950-х годах по нему сходили с ума миллионы девушек. Многие помнят его по легендарному фильму «Крестный отец», но мы рекомендуем заценить фильмы «Трамвай „Желание“» и «В порту».

Кларк Гейбл

Кларк Гейбл — американский актер, которого часто назвали королем Голливуда. Он сыграл в культовых фильмах того времени: от «Это случилось однажды ночью» до «Унесенных ветром». Неудивительно, что в 1930-х годах он был объектом мечтаний всех девушек. Гейбл был женат аж пять раз, а на светских мероприятиях его всегда окружали самые красивые девушки того времени.