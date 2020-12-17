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«Баталовы не хотят принимать имущество назад»: адвокат Дрожжиной — о парадоксе громкого скандала 

Teleprogramma.pro и ещё 1 5 часов назад
«Баталовы не хотят принимать имущество назад»
Фото: Teleprogramma.pro
Скандал вокруг известной пары Натальи Дрожжиной и Михаила Цивина, якобы присвоивших имущество актера Алексея Баталова каждый день обрастает новыми подробностями.
Некоторые из них и вовсе делают всю историю с уголовным делом бессмысленной. Например, на днях адвокат Анатолий Кучерена, представляющий интересы супругов, заявил, что Наталья Дрожжина и сейчас, и ранее была за то, чтобы передать имущество Баталова его семье, то есть, вдове и дочери.

"Парадокс в том, что Баталовы не хотят принимать это имущество назад. Не хотят идти к нотариусу. Сейчас мы будем через суд просить расторгнуть договор ренты, будем принудительно отдавать имущество. Иного выхода нет", — цитирует юриста "Комсомольская правда".

По словам адвоката, уголовное дело застряло на месте: вдова Баталова не хочет приходить на очную ставку с Цивиным и Дрожжиной, чтобы установить истину. Кучерена уверен, что если просто были нарушены условия договора ренты, то сторонам нужно разбираться с этим в суде в гражданско–правовом порядке, а не привлекать Следственный комитет. Он надеется, что уголовное дело о мошенничестве против его подзащитных не дойдет до суда.
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Звёзды , Алексей Баталов , Михаил Цивин , Анатолий Кучерена , СКР , Комсомольская правда
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