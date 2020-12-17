«Баталовы не хотят принимать имущество назад»

"Парадокс в том, что Баталовы не хотят принимать это имущество назад. Не хотят идти к нотариусу. Сейчас мы будем через суд просить расторгнуть договор ренты, будем принудительно отдавать имущество. Иного выхода нет", — цитирует юриста "Комсомольская правда".