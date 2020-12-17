Например, на днях адвокат Анатолий Кучерена , представляющий интересы супругов, заявил, что Наталья Дрожжина планировала передать имущество Баталова его семье, то есть, вдове и дочери.

«Парадокс в том, что Баталовы не хотят принимать это имущество назад. Не хотят идти к нотариусу. Сейчас мы будем через суд просить расторгнуть договор ренты, будем принудительно отдавать имущество. Иного выхода нет», — цитирует юриста «Комсомольская правда».

Гитана Леонтенко заняла неоднозначную позицию в деле о краже у нее миллионов. По словам адвоката, вдова Баталова не хочет приходить на очную ставку и встречаться лично, чтобы установить истину.

Кучерена считает, что если были нарушены условия договора ренты, то стороны могут решить вопрос в гражданско–правовом порядке. Он также надеется, что дело не дойдет до суда.