Скандал вокруг известной пары Натальи Дрожжиной и Михаила Цивина, которые присвоили себе имущество актера Алексея Баталова, обрастает новыми подробностями. Об этом сообщает teleprogramma.pro.
Например, на днях адвокат Анатолий Кучерена, представляющий интересы супругов, заявил, что Наталья Дрожжина планировала передать имущество Баталова его семье, то есть, вдове и дочери.
«Парадокс в том, что Баталовы не хотят принимать это имущество назад. Не хотят идти к нотариусу. Сейчас мы будем через суд просить расторгнуть договор ренты, будем принудительно отдавать имущество. Иного выхода нет», — цитирует юриста «Комсомольская правда».
Гитана Леонтенко заняла неоднозначную позицию в деле о краже у нее миллионов. По словам адвоката, вдова Баталова не хочет приходить на очную ставку и встречаться лично, чтобы установить истину.
Кучерена считает, что если были нарушены условия договора ренты, то стороны могут решить вопрос в гражданско–правовом порядке. Он также надеется, что дело не дойдет до суда.
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