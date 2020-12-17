Самбурская рассказала о новом возлюбленном 

Настасья Самбурская еще недавно признавалась, что не может построить отношения, потому что мужчины побаиваются ее сильного характера. Однако сегодня актриса рассказала, что сейчас ее сердце не свободно. Правда, пока она не готова представить своего возлюбленного публике и СМИ.

В 2017 году Настасья Самбурская неожиданно вышла замуж за Кирилла Дыцевича , но этот союз продлился недолго: всего несколько месяцев спустя она сообщила, что подала на развод. До сих пор актриса скрывает причины, из-за которых решила расстаться с мужем. После этого Настасья долгое время скрывала свою личную жизнь, она лишь замечала, что мужчины ее побаиваются.

Однако, видимо, смельчак, решившийся покорить сердце строптивой артистки, все же нашелся: недавно Настасья призналась в микроблоге, что сейчас у нее есть возлюбленный. Правда, раскрывать его личность она не спешит, тщательно оберегая личную жизнь от публики и СМИ.

«Я сейчас счастлива. Пока скрываю его немножко, потому что он — золотце!»

— призналась Настасья.

Еще в прошлом году актриса признавалась, что хотела бы видеть рядом сильного мужчину, который будет помогать ей и поддерживать. Но своих коллег по цеху в качестве потенциальных возлюбленных Настасья не рассматривала, мечтая о не медийном человеке.