Жена Мартиросяна высказалась о его романе с Кошкиной

«Глубоконеуважаемая желтая пресса! Вы уже год пишете, что актриса Яна Кошкина любовница Гарика Мартиросяна, и якобы он купил ей квартиру и машину. У меня к вам вопрос. Почему же вы, желтая пресса, в своих сказках используете только известных личностей? Я понимаю, вам приносят просмотры басни исключительно про популярных людей. А как же мы — мы, не очень известные люди!? Например, я! Конечно, я не такая талантливая и известная, как мой муж или, как Гарик Харламов, как Сеня Слепаков, как Демис Карибидис, как Тимур Батрутдинов, как Павел Деревянко… короче говоря, как многие мужчины, которых вы называли любовниками Яны Кошкиной на страницах желтой прессы. А между прочим, у меня в инстаграм 412 тысяч подписчиков, что не мало. Так чем же я хуже? Я тоже хочу быть любовницей Яны Кошкиной! Она красивая, харизматичная, яркая и обаятельная, да и я как раз люблю брюнетов! Я тоже, как и Гарик, видела Яну пару раз на съемках Comedy Club, я тоже никогда с Яной не общалась, поэтому имею полное право тоже быть любовницей Яны Кошкиной на аккаунтах желтой прессы! Что вам стоит взять мою фотографию и фотографию Яны и поставить их рядом? Это же пара секунд! Да и новый текст не придется высасывать из пальца. Можно в старом поменять фамилию Мартиросян на Левина. И все! Новость огонь! Тем более, ваши читатели — доверчивые люди, они привыкли, что если, что-то написано, то это правда. А почему? А потому что это написано! Ах, да, и самое главное! Дорогие мои подписчики и любители желтой прессы не волнуйтесь — машина за 14 миллионов и квартира за 22 миллиона оформлены на меня»,